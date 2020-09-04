美大型科技股跌不休 專家看空美股

蘋果早盤再重挫

美股歷經周四下殺之後，FAAMG等大型科技股周五盤中持續殺低，那斯達克綜合指數、道瓊指數早盤一度均下跌逾500點，，標普500指數也再挫2.43％。下周一美股因勞動節休市，可望讓市場稍做喘息。

華爾街股市周四在科技股帶頭重挫下出現6月以來跌勢最重的長黑走勢，原本即將兵臨3萬點大關的道指收盤大跌逾800點或2.8％，退回至28,300點，標普500指數重挫3.5％，收在3,455點。那斯達克指數更狂瀉近5％，其中又以蘋果股價下跌8％、單日市值蒸發1,800億美元，最令投資人震驚，也拖累微軟、谷歌母公司Alphabet、臉書等股價漲多的尖牙股全面重挫。周五早盤，蘋果再挫7.0％，報112.42美元。

多頭攻高失利，相關看空後市的聲音紛紛出籠。美銀證券雖然以獲利基本面改善為由調高標普年底封關水位預測，從2,900點上調至3,250點，但新目標水位較周四尾盤低約5.5％。

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示，「如果市場開始關注基本面，那大盤至少會再進一步下跌10％。」

伊爾艾朗進一步說明指出，股市行情已經背離基本面、波動率指數、公債價格與高收益市場，而且經過短線急漲後，技術面已呈現過熱即將拉回整理的訊號。

伊爾艾朗一個月前就曾警告，經濟狀態依然危急，美國企業可能爆發大規模倒閉潮，這波從3月起漲的多頭行情將告終。

對沖基金界大亨Pershing Square資本公司執行長艾克曼（Bill Ackman）則表示，周四大跌其實並不會讓人太過意外，因為波段行情漲勢「實在太過驚人」。

至於多頭行情是否已經宣告結束，艾克曼雖表示不至於，但他認為美股短線後市偏空，「美國大選即將到來，加上各種問題不斷，我們即將陷入史上不確定性因素最多的時期，不確定性向來不利市場行情。」

艾克曼還點名，大盤若下修，科技股因為股價「超高」，勢必將成為投資人拋售的主要標的。