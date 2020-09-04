加速抗疫！ 全球28家製藥商攜手量產疫苗

聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，全球10個國家的28家製藥大廠接下來2年可以生產史前無例大量疫苗，來對抗疫情。基金會也宣布將帶頭協助購買並分配這些疫苗。

聯合國兒童基金會在由世界衛生組織（WHO）等機構共同領導的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗分配計畫「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）扮演一部分角色，該計畫旨在負責採購疫苗，並提供人們公正管道施打。至今，已有76個富裕國家誓言參與COVAX計畫。

聯合國兒童基金會表示，28家疫苗製造商共同分擔年度疫苗生產計畫直至2023年。聯合國兒童基金會進行的一項市場評估「顯示廠商願意於接下來1到2年內，一同生產前所未見的大量疫苗。」

但製藥商也表示，上述預期目標「高度取決於臨床測試成功與否、預先採購協議是否到位、資金提供有無確定和監管與註冊過程效率等因素。」

路透社報導，欲終結這場已奪走全球超過86萬4000條人命的傳染病，安全又有效的疫苗被視為必要之物。

聯合國兒童基金會因為擁有世界最大疫苗買家的地位，因此多了COVAX計畫的新角色。聯合國兒童基金會指出，它們每年代表近100個國家採購逾20億劑疫苗，供定期接種及因應疫情爆發時使用。

延伸閱讀

川普拚選前發放新冠疫苗

3新冠疫苗 在美進入第3期試驗

全台首創人體肺部器官晶片 加速新冠疫苗臨床

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!