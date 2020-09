陣亡美軍是「魯蛇」 川普酸為國捐軀者？

一向打著愛國主義的美國總統川普,遭爆料他私下根本瞧不起為國捐軀的將士,甚至酸他們是「魯蛇」、「傻子」。據外媒指出,川普原定在2018年11月11日的第一次世界大戰停戰100周年時前往法國一戰美軍公墓憑弔,但白宮隨後以「天氣不佳造成時間安排與後勤困難」而臨時喊停,不過報導爆料指出,他其實根本不認為紀念陣亡士兵有何重要性,「那裡只有一群魯蛇」。

據《大西洋》雜誌報導,雖然川普自稱當時雨下太大導致直升機無法飛行而在最後一刻取消行程,但這並非真正理由。根據4名知情人士指出,川普實際上只擔心大雨毀了他的招牌髮型,且根本不認為弔念陣亡美軍有何重要。

川普與另一位高階成員在討論行程中,曾問:「為什麼我應該去美軍公墓?那裏都是一群魯蛇」;同一行程中,川普與其他官員的對話又指出,「那些在貝勒森林戰役陣亡的陸戰隊是『傻子』」。

1918年的貝勒森林戰役(Belleau Wood)是第一次世界大戰關鍵一役,其中美軍陸戰隊與協約國友軍聯手在此阻止了德軍攻勢,雖然陸戰隊在此役陣亡達2289人,但也打響了其威名。然而,在同一行程中,向其助理詢問:「這場戰爭中,當時誰是好人?」他甚至也不了解為什麼美國要加入協約國這一邊。

報導指出,雖然川普自認為了解所謂的愛國心、奉獻以及犧牲等概念,但從來沒有一位美國政治人物對陣亡美軍做出如此貶低的形容,而這種表面上的愛國心,也讓他於2015年競選總統時,批評現已逝世的越戰英雄、前共和黨重量級參議員馬侃(John McCain),酸他只是因為在越戰時被俘且「我喜歡沒被俘虜的人」,如此發言卻未損其總統候選人資格。

對此,白宮發言人對此報導予以駁斥,稱總統川普對軍人一向表達最高敬意,落實對軍方的承諾,承諾讓軍人提升薪資、增加軍事支出、簽署許多重大退伍待遇改革,並且支持軍眷。

川普也在推特上表示,雖然他不是馬侃的鐵粉,對於他退伍軍人事務缺乏成效不敢認同,「但當他逝世時,以最高規格辦理他的喪禮並降半旗,仍是經過我同意的」。

