對這5家持股逾5％ 巴菲特傳授的5堂投資課

8月30日，外媒陸續報導2則消息，一是「股神」巴菲特滿90歲了，二是他旗下控股公司「波克夏海瑟威」（Berkshire Hathaway）宣布，在過去12個月內，已收購伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產，以及住友商事等日本5大商社，略高於5%的股份。

波克夏海瑟威發布新聞稿，稱其全資子公司National Indemnity Company持有上述5家公司股份，不僅計畫長期持有，且持股比例最高可能達到9.9%；巴菲特於新聞稿中指出，「這5大商社在世界各地，擁有許多合資企業，且這類夥伴關係可望持續增加，我希望未來能有互蒙其利的機會。」

CNBC數據顯示，前述5大日本商社，因獲股神青睞，31日股價紛紛大漲，至截稿前，伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事，分別上漲5.2%、10.9%、7.95%、7.77%、10.4%；外界解讀，這項投資象徵波克夏嘗試進軍海外，調整投資部位太偏重蘋果等美國公司的作法。

另一方面，上周日本首相安倍晉三辭職，導致28日日股下挫，但今天在內閣官房長官菅義偉有意接班、決定參加自民黨黨魁選舉的消息傳出後，日經指數一度大漲逾450點。

日經指數走揚。圖／翻攝自Investing.com

巴菲特的投資決策，向來是市場高度關注的焦點，今年在COVID-19（武漢肺炎）疫情衝擊下，全球股市首季波動劇烈，巴菲特也在5月初波克夏海瑟威的股東會中「認栽」，出清航空股，之後又大幅減持銀行股，並增購他過去不愛的金礦股，引發市場熱議。

根據外媒歸納，關於投資一事，巴菲特有5個觀念，值得投資人學習。

一、別投資你不了解的事物

巴菲特認為，必須對自己投資的企業，有足夠了解，如此一來，就算經濟環境面臨高度不確定性，投資人依舊有能力針對自己投資的企業，進行觀察，並決定是否要繼續投資下去。

二、拒絕投資是個錯誤

許多人會認為，持有現金、不投資，是相對安全的理財方式；但，巴菲特主張，應盡可能讓資產創造回報，而不是長期持有無法產生太多收益，且可能貶值（例如被通膨吃掉）的現金。

三、長期投資

巴菲特強調長期投資的重要性，他曾言，決定投資某家企業，不是因為這家公司「目前」表現良好，而是看好它會繼續有好表現；「如果你不願持有一檔股票10年，那最好連10分鐘都不要持有。」。

四、投資自己

「最重要的投資，其實是投資自己。」巴菲特的自我投資，是透過閱讀和思考來實踐，他每天固定閱讀500頁（包含各式書籍、刊物等），讓知識如複利般持續累積，藉此幫助自己，做出更妥善的決策，而非衝動決策。

五、先還清債務再投資

巴菲特曾說，「連我都不知道怎麼創造18%的收益，如果我欠下利率18%的債務，我的當務之急，就是還清債務，這比任何投資的想法，都更為恰當。」

由於信用卡平均利率相當高，巴菲特強調，「用這樣的利率借錢，無法讓你過更好的生活。」

（林信男）

文章來源：今周刊

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