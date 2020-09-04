呼籲重啟TIFA 美參議員致函貿易代表

美國參議員史考特日前致函美國貿易代表萊特海澤，呼籲與台灣就自由貿易協定展開協商，並重啟停擺多年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）對話。

總統蔡英文上週宣布放寬美牛美豬的進口限制，掃除美方關切的貿易壁壘，為台美雙邊貿易協定洽簽奠下基礎。

史考特（Rick Scott）1日致函萊特海澤（Robert Lighthizer）呼籲與台灣展開貿易協定談判。他表示，美方必須採取具體步驟以展現印太地區的重要性，也早該與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）。台灣是可靠且富成效的貿易夥伴，提供美國許多就業機會，是美國最大的外國投資者之一，台積電宣布在亞利桑那州投資，證明美台強勁的夥伴關係。

信函並引述蔡總統宣布開放美牛美豬進口時的談話表示，這項開放在「與台灣最堅定的戰略夥伴、也是世界經濟龍頭的美國強化連結」。除了現有的與潛在的經濟利益，台灣也與美國分享民主與開放貿易觀點，與台灣達成自由貿易協定的廣泛戰略影響對美國日益重要。

史考特籲請萊特海澤重啟已停擺多年的台美貿易暨投資架構協定高階經濟對話，為互利的自由貿易協定奠定基礎。

他也敦促川普政府與台灣建立印太關係，尋求建構加強全球供應鏈的洲際紐帶，經由與台灣展開協商，實現對經濟成功與支持民主的共同願景。

蔡總統宣示放寬美牛美豬進口後，數十位美國國會議員透過聲明或推特表達讚許，也公開呼籲美方與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）。

美國聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）在聲明中表示，「強烈支持」美國探索與台灣簽署FTA的可能性。參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）呼籲美國貿易代表署（USTR），應立即與台灣展開FTA洽簽工作。

參院軍事委員會主席、參院台灣連線共同主席殷荷菲（James Inhofe）也推文表示，解除美牛美豬進口限制，對雙邊簽署強力貿易協定是重要的一步。