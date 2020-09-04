蘋果領跌美股重挫807點 台股回檔壓力重

美股道瓊工業指數大跌807點，近月帶動美股反彈的熱門科技股走跌，蘋果也大跌，法人指出，以科技股為主的台股難免受到波及。

美股漲多拉回，道瓊指數今天大跌807.77點，創6月以來最糟表現，蘋果公司股價重挫8%，以科技股為主的那斯達克綜合指數跌近5%。

道瓊指數終場重挫807.77點，跌幅2.78%，收在28292.73點。標普500指數下挫125.78點，跌幅3.51%，收在3455.06點。那斯達克綜合指數大跌598.34點，跌幅4.96%，收在11458.1點。

台股昨天收在12757.97點，上漲58.47點，成交值新台幣2331.38億元。三大法人合計買超118.29億元。

資安服務廠商安碁資訊公告8月合併營收新台幣5881.8萬元，年增29.78%，維持雙位數百分比成長。

慧洋海運自結8月單月稅前盈餘7824.3萬元，每股稅前盈餘0.11元；累計前8月稅前虧損3.4億元，每股稅前虧損0.47元。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，美股電子股下跌，近期受到美國圍堵華為影響，華為相關的台廠供應鏈股價跟著大跌，影響包括IC設計等產業，聯發科、大立光等公司成為台股震央所在，使得近期股價強勢的電子股陷入修正。

陳冠升認為，高價電子股近期漲多，股價太貴成為最大利空，加上未來盤勢開始出現不利因素，均需留意。