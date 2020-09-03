歐美股市︱科技股現拋售潮 美股跳水

美國週四公布上周初領失業救濟金人數，雖數字優於預期，但市場仍對經濟復甦抱有不確定性，週四（3日）美國股市重挫，道瓊工業指數收跌2.78％或807.77點，收在28,292.73點，標普500指數下跌3.51％或125.78 點，收3,455.06 點，那斯達克指數跌4.96％或598.34 點，收 11,458.10點。

美國勞工部（United States Department of Labor）公布上週（截至8月29日）初領失業救濟金人數為88.1萬人，優於經濟學家預期的95萬人，且低於前1週的101.10萬人，但因該單位採用新方式計算、納入季節性調整，未調整前數據為83萬3,352人，比前1週增加近8,000人，使市場對於經濟前景仍抱有不確定性。

美國聯準會 （Fed）周四（3日）發布經濟調查「褐皮書」顯示，雖然美國經濟八月擴張，但新冠肺炎疫情導致經濟面對波動性，部分企業的暫時性裁員將轉為永久裁員。

數個月來領漲美股的科技股在3日重挫，因投資人獲利了結，科技股出現大幅拋售潮，蘋果（Apple）股價下跌8.01％，收在120.88美元，為3月16日以來最大單日跌幅。亞馬遜（Amazon）下跌4.63％，收3,368.00美元，Netflix下跌4.90％，收525.75美元，Facebook下跌3.76％，收291.12美元，微軟（Microsoft）下跌6.19％，收217.30美元，Alphabet回落5.12％，收1,629.51美元。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）遭最大外部股東Baillie Gifford 宣布減持，持股比例自6.32％下調至低於5％。Baillie Gifford發布聲明表示，該公司仍相當看好特斯拉，減持原因是來自投資組合限制，由於近期特斯拉股價大幅走升，該公司必須防止客戶過度集中單一股票。

繼特斯拉宣布發行50億美元新股、最大外部股東減少持股之後， 3日特斯拉跌勢再度擴大，股價下跌9.02%，以407.00美元作收，較週一收盤價下跌19%以上。

台積電ADR周四也下挫，收跌1.20%，以81.18美元作收。

受到華爾街股市低氣壓影響，週四歐洲股市收黑，英國富時指數收跌1.52%或90.09點，收5,850.86點，法國CAC 指數跌0.44%或22.22點，收5,009.52點，德國DAX指數跌1.40%或185.66點，收13,057.77點，泛歐指數STOXX 600跌1.40%或5.20點，收366.08點。

據 IHS Markit 公布的數據顯示，歐元區八月綜合採購經理人指數（PMI）從七月份的54.9下跌至51.9，服務業PMI也下跌至50.5，因歐洲地區疫情捲土重來，歐元區服務業的成長近乎停滯，復甦之路仍漫長，引發投資人擔憂。英國央行副總裁拉姆斯登（Dave Ramsden）及貨幣制定委員弗利格（Gertjan Vlieghe）於週三警告，因新冠肺炎成全球黑天鵝，英國經濟恐面臨遠大於央行預期的風險。

此外，歐盟脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）於週三表示，由於英國無意延長脫歐過渡期，根據時程表，最遲今年十月底必須達成脫歐協議，然英國與歐盟漁業和公平競爭等領域始終存在嚴重分歧，使得脫歐談判始終難以取得進展。