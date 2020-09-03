美股紅不讓 7月以來最強單日漲勢

華爾街股市今天呈現近兩個月以來最強單日漲勢，指標道瓊工業指數收盤勁揚逾450點，同時締造更多歷史新高紀錄。

美聯社報導，標準普爾500指數收漲1.5%，單日漲幅為7月6日以來最大。標普500和那斯達克指數創高，延續華爾街近幾週不斷締造新猷之勢。

標普500指數今天上漲54.19點或1.54%收3580.84點；道瓊工業指數上漲454.84點或1.59%收29100.50點；那斯達克指數漲116.78點或0.98%收12056.45點。

衛生保健、科技和電信類股領漲大盤。今年來帶領美股勁揚的科技股扭轉早盤短暫跌勢，下午盤再度走強。

標普500指數今年迄今累計上漲10.8%，波段漲勢已持續5個月之久；那斯達克指數則在蘋果（Apple）等科技大廠帶動下，今年來漲幅高達34.4%。

TD美國交易控股公司（TD Ameritrade）首席市場策略師基納罕（JJ Kinahan）說，外界預期美國國會和白宮將就疫情紓困案達成協議，並對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗今年開始供應感到樂觀，幫助投資人維持買進意願。

北方信託財富管理（Northern Trust Wealth Management）投資長尼克森（Katie Nixon）表示：「雙方都渴望，且都承認近期將須達成協議。」

基納罕表示：「這，也加上投資人還是想買進表現很好的股票。」「現在環視投資的替代標的，能說『這是我想將資金安置之處』並將錢轉進的良好標的實在不多。」

美國公債殖利率今天幾無變動，維持在相當低的水準，以反映聯邦準備理事會（Fed）穩定經濟的努力，以及投資人對復甦的不確定感，讓美國公債不如股票來得吸引人。

延伸閱讀

美股勁揚那指登新高 台股伺機再攻月線

歐美股市︱美三大指數收紅 那指破1萬2千點

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!