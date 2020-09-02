歐美股市︱美三大指數收紅 那指破1萬2千點

美國股市三大指數周三（2日）皆勁揚，延續了9月的強勁開盤走勢。道瓊工業指數收漲1.59％或454.84點，收在29,100.50 點 ，標普500指數漲1.54％或54.19點，收3,580.84點，那斯達克指數漲0.98％或116.78%，收於12,056.44點。

受到科技股帶動，那斯達克指數首次衝破12,000點大關 ，道瓊指數創下了自7月14日以來最大的單日漲幅，標普500指數也創下自7月6日以來的最佳收盤價。

個股方面，特斯拉（Tesla）於1日宣布將發售最高價值50億美元（約新台幣1,460億元）的股票，自消息一出，股價應聲下跌，2日收盤再跌5.83％，回吐了近期漲幅。

此外，台積電在NYSE掛牌 ADR亦延續上升走勢，上漲0.76%，以82.17美元作收。

歐洲市場方面，雖陸續出現悲觀數據，但歐洲股市周三在華爾街股市上漲的帶動下仍收高，泛歐指數STOXX 600收盤上漲1.66％，英國富時指數收漲1.35%，收5,940.95點，法國CAC指數上漲1.90%，收5,031.74點，德國DAX指數漲2.07%，收13,243.43點。

根據數據顯示，歐元區八月份通膨率意外轉為負值，從七月的0.4％降至-0.2％，為四年來首見，歐洲央行預計將在9月份更新其通膨估算。

德國聯邦統計局（Federal Statistics Office）的調整數據指出，德國七月季調後的實際零售額下跌0.9%，跌幅較6月的1.9%大幅減少，但仍不及市場預期的轉升0.5%。

企業消息方面，英荷消費品巨頭聯合利華（(Unilever Plc)）周三表示，將在2030年前投資10億歐元，從該公司清潔產品中去除化石燃料，減少在製造這些商品時所產生的碳排放，股價收盤上漲2.42％。

瑞士信貸（Crédit suisse）因去年爆發的間諜醜聞觸怒了瑞士金融市場監督管理局(Swiss Financial Market Supervisor Authority, 簡稱Finma)， Finma 已針對該銀行啟動執法程序，且可能會持續長達數月，不過瑞士信貸股價仍上漲了0.93％。