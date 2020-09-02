南韓確診增勢趨緩 政府：不可掉以輕心

韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）新增267例，增勢趨緩，但當局指出，群聚感染事件續增，仍不可掉以輕心。

韓聯社報導，單日新增病例連續4天降至300例以下，最近一天新增案例包括253例社區感染及14例境外感染，社區感染仍以首都圈為最大宗，包括首爾98例、京畿道79例、仁川10例。

首都圈外以大田14例最多，大邱13例、光州10例、釜山及忠清南道各7例、蔚山5例、全羅南道及慶尚北道各3例、江原道2例、忠清北道及濟州各1例。

防疫當局指出，單日新增病例數雖有下降趨勢，但減勢並不明顯，且仍有各種場所及聚會場合出現群聚感染事件，強調不能對現況掉以輕心，呼籲民眾配合社交距離規範。

根據警方統計，共有1794人因涉嫌違反隔離規定或傳染病預防法受到調查，其中957人已被起訴。

韓國至今累計確診2萬449例，326例死亡。重症患者較前一天增加20例至124例，較15天前成長13.8倍，也使重症患者專用病床供給告急。

由於這波疫情中確診者年齡在60歲以上者占多數，惡化為重症可能性較高，韓國政府為因應重症患者激增需求，今天宣布將在本月底前新增110張新冠肺炎重症患者專用病床。

世界疫情地圖

資料來源：Johns Hopkins CSSE

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