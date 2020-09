金與正失勢？韓媒：她已消失鏡頭前1個月

雖然南韓國防部長上月研判金正恩的胞妹金與正已在北韓權力核心組織指導部掌握大權,但韓媒《朝鮮日報》透露,金與正自7月27日後就未出現在公開活動中,至今已超過一個月。

連金正恩上月26日主持防風災工作會報時都未見其身影;南韓專家認為金與正刻意避開大眾目光,正是避免外界認定她在北韓政權的地位過於顯著。

報導指出,金與正上一次出現在公開場合是7月27日,當時她與金正恩一同出席停戰協議67周年紀念儀式,此後就再也沒出席公開活動。

報導稱,金與正在這一年內曝光次數增加,甚至可代替金正恩發表對外的強硬發言,如今年6月在北韓炸掉兩韓聯絡辦公室之前,就曾嗆南韓縱容脫北者,稱他們是「像垃圾一般的雜種狗」、「人渣」、「賤民」,並揚言南韓將看到兩韓聯絡辦公室化為廢墟。

而北韓中央通信社(KCNA)上月26日指出,金正恩8月25日主持召開勞動黨政治局擴大會議,重新討論新冠病毒防疫以及防颱工作,其中大部分資深的政治局成員都出席,但未看到金與正身影。先前金正恩許多公開場合中都可以看到金與正的一同出席,並在一旁抄筆記紀錄哥哥所說的一言一詞。

對此,高麗大學教授南成旭指出,他認為金與正之所以避開眾人目光,就是擔心外界關注她在北韓政權的地位,「在過去,即使是第二號人物,仍會被剝奪權力」,「那總必須要有些類似制衡手段的存在」。

(中時新聞網 馮英志)