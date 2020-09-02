川普否認中風緊急就醫 白宮御醫出面闢謠

美國總統川普今天否認他去年11月是因為一連串小中風而緊急前往醫院就醫，聲稱這項說法是「假新聞」，白宮御醫康利（Sean P. Conley）也駁斥這項揣測。

川普當時突然造訪馬里蘭州比塞大（Bethesda）的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），儘管白宮堅稱他是前往接受年度健檢，但因比年度檢查的時間提前好幾個月，引發社群媒體的臆測與懷疑。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，紐約時報記者施密特（Michael Schmidt）在新書中宣稱，如果川普在治療的過程中必須麻醉，副總統彭斯（Mike Pence）已準備暫時接任總統。

施密特未說明消息來源，不過這個消息如果正確，將再度引發對川普前往該醫院的質疑。

CNN的報導迅速在社群媒體引發川普是因中風緊急送醫的說法，促使川普今天在推特推文回擊，直稱有關他一連串小中風的消息沒完沒了，都是假新聞。

白宮醫生康利今天也再度發表聲明，駁斥這項臆測。

他表示，川普並未因中風、小中風或急性心血管病變而接受評估，「總統依然健康」，即使他維持緊湊的行程，「我也不會擔心」。