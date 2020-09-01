歐美股市︱那指、標普創新高 特斯拉下挫

在科技股的帶動下，週二（2日）美國股市走升，道瓊工業指數上漲0.76％或215.56點，收在28,645.66點。標普500指數上漲0.75％或26.34點，收3,526.65點，那斯達克指數上漲1.39％或164.21點，收11,939.67點，標普500指數和那斯達克指數皆創下歷史新高。

本周開始美國股市產生了一些變化，除了蘋果（Apple）的一股拆四股以及特斯拉（Tesla）的一股拆五股開始生效以外，Salesforce、安進和Honeywell正式成為道瓊工業指數成分股，蘋果股價收漲3.98%，收在134.18美元，備受看好的雲端軟體公司Salesforce收盤漲3.15%，收281.25美元。

不過特斯拉周二表示將會出售高達50億美元的自有股票，該企業在一份監管文件中指出將會逐步且符合市場價格的出售股票，特斯拉股價周二應聲下跌4.67％，收475.05美元。

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）將在本月推出自己的新會員制度Walmart+，週二股價上漲6.29％，收147.59美元。

視訊會議平台Zoom今（2020）年第二季的收入較去年同期增長了三倍之多，在財報利多的激勵之下，Zoom的股價再度飛漲40.78％。

另外，台積電ADR周二也大漲2.9%，勁揚2.3美元，再重返80美元以上，報81.55美元；聯電ADR與日月光投控ADR也雙雙上揚。

歐洲方面則受到中國PMI數據、蘋果的發展，以及歐元區消息等因素影響，週二股市漲跌互見，英國富時指數收跌1.70%或101.52點，收5,862.05點，法國CAC 指數跌0.18或9.12點，收4,938.10點，德國DAX指數則是收漲0.22%或28.87點，收12,974.25點，泛歐指數STOXX 600跌0.35%或1.28點，收365.23點。

從個股來看，歐洲晶片製造商受到蘋果將發布7,500萬部5G iPhone的消息激勵，蘋果供應商Dialog Semiconductor、英飛凌（Infineon）、意法半導體（STMicro）和ASML的股價均上漲了1％以上。

在數據方面，來自中國的數據顯示，全球第二大經濟體的製造業活動以近十年來最快的速度增長，8月份財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為53.1，較七月提升0.3個百分點。

至於歐洲方面消息，歐元區的通脹數據遠低於預期，引發了投資人預期歐洲央行必須早日採取行動。另也有數據顯示，歐元區七月失業率再次攀升，達到7.9％。