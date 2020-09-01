神預測股災！ 大多頭轉向 驚揭美股崩跌訊號

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，導致美股在今年2月高點一路崩跌，直至3月底美國聯準會（Fed）與美國財政部聯手，啟動無上限量化寬鬆政策（QE），以及推出多項紓困法案，讓美股觸底強彈，標普500指數周一（31日）收低，創下自1986年以來8月最大漲幅。不過，美股大多頭、前Raymond James首席投資策略師Jeffrey Saut卻警告，美股已經走到短期高點，恐怕會有5～10%修正幅度。

據外國財經媒體報導，Jeffrey Saut警告，目前美股市場樂觀情緒到了極致，看漲情緒推升，標普500指數目前的水位遠高於200日均線，美股走入了超買的狀態。Jeffrey Saut認為，目前「市場廣度」（Market Breadth）的數據逐步走入風險較大的階段，導致美股恐面臨5～10%的修正。Jeffrey Saut表示，從交易量來看，美股已經出現短期高點，但他也認為，若美股接下來開始修正，也是一個很好的買點。

Jeffrey Saut曾在美股走到今年2月高點前警告，美股當時強漲源於交易員的空頭回補和跟風買盤，若沒有強勁的買盤進場，美股恐怕會出現大幅回落的狀況。美股在當時出現了十字線，幾天後出現流星線，這幾種技術型態都代表美股的漲勢可能會出現反轉，隨後標普500指數在2月19日創下歷史新高後崩跌，整個2月重挫8%，3月更因為新冠肺炎疫情衝擊，跌幅再擴大12%，事實證明，Jeffrey Saut所言不假。

面對市場資金流動性來到近10年最充裕狀態，Caxton資深市場分析師Michael Brown近期也認為，美股目前走勢就是順勢而為，今年夏季的美股平淡無奇，但卻有一些糟糕的市場觀察家不停的談論股市只在幾個板塊上漲，以及疫苗最新情況，但目前只有一場「真正的黑天鵝事件」，美股才有大幅回檔的可能。

（ 中時新聞網 呂承哲）

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