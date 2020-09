美確診破6百萬 半數州疫情反升溫

隨著美國民眾對於新冠疫情關注逐漸放鬆,據外媒指出美國確診人數不僅突破600萬大關,且全美過半州的新增確診升溫,有26州在7日內新增確診病例至少5%以上,而1周前僅有12州超過此一數據。

據路透社統計,美國於8月31日確診新冠病毒人數突破600萬人,且如愛阿華州、北達科他州、南達科他州和明尼蘇達州等中西部州,近來均通報破紀錄的單日新增確診病例。

而據美媒《CNBC》報導指出,雖然全國新增確診較一個月前穩定下降,但仍持平在每日新增4萬病例。報導引述霍普金斯全球疫情地圖指出,截至上月30日,全美有26州的新增確診超過5%,而中西部州增加最為顯著,上月30日統計每日新增7400起確診。

此外,在人口眾多的南部州新增確診也攀升中。阿拉巴馬州過去一周新增確診平均多增了1400例,比前一周增加了53%;而南加州平均每日確診也超過9百例,比前一周增加15%。

路透社指出,新冠疫情大流行迄今8個多月,美國的篩檢工作依舊落後,加上川普政府上週發布的最新防疫指南中,建議與患者接觸但無症狀者可不篩檢,導致受檢人數近幾週減少。但公衛官員認為,美國需要更頻繁的檢測,揪出無症狀患者來減少病毒的傳播,且至少33州拒絕遵守川普政府的新檢疫指南。

美國病故人數同樣高居全球第一,總數直逼18萬3000人;人均死亡率則位居11,低於瑞典、巴西、義大利、智利、西班牙、英國、比利時和秘魯。

文章來源:Coronavirus cases are on the rise again across more than half of the U.S.

(中時新聞網 馮英志)