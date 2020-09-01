澳洲保護媒體業 祭新法要求臉書谷歌付費

臉書公司（Facebook Inc）表示，如果澳洲一項要求科技巨擘付費給地方新聞媒體的提案通過立法，他們將封阻澳洲的新聞出版業者和民眾在臉書和Instagram分享新聞。

路透社報導，澳洲政府7月表示，將要求臉書和Alphabet旗下的谷歌（Google）等科技巨頭，根據一套類版稅系統來付費給提供新聞內容的媒體，這套制度預計今年通過立法。

臉書澳洲暨紐西蘭總經理伊斯頓（Will Easton）今天發布聲明表示，封阻澳洲的新聞出版業者和民眾在臉書和Instagram分享新聞「並非我們第一選項，而是我們最後選項。但唯有這麼做，才能免於發生不合邏輯的結果，這個結果不但沒有幫助，反而會長久傷及澳洲新聞媒體業活力」。

根據法新社報導，伊斯頓在聲明中說：「更讓人不解的是，它強迫臉書付費的內容，是新聞機構自願放在我們平台上，且價格也未考量我們替出版方帶來的經濟價值。」

澳洲政府在調查媒體市場狀況以及美國各大平台的影響力後，於去年底告知臉書和Google與媒體企業，針對新聞內容使用方面展開自發性協商。

協商破局後，澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）草擬法案，將容許新聞媒體業者針對自家記者心血商議合理報償。

伊斯頓表示，這項法案誤解網際網路的互動性，且將傷及新聞組織。

澳洲通訊部今天尚未立即回應記者提問。

Google上個月表示，如果澳洲強制付費，恐讓公司免費搜尋服務岌岌可危，用戶個資也可能會受波及。澳洲競爭及消費者保護委員會稱這些說法是「錯誤訊息」。

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