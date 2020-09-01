抖音出售美國業務有譜？字節跳動回應了

消息人士透露，抖音已經為其美國、紐西蘭與澳洲業務選定買家，最快可能在周二公布。

外媒報導，微軟與沃爾瑪聯手，以及甲骨文是兩個出線機率最大的競爭者，售價預估介於200億～300億美元。但就算抖音已選定買家，這項交易仍可能因中國政府而拖延或受阻。

中國12年來首度修訂科技出口限制規範，並在上周五公布最新的科技出口限制清單，納入了抖音使用的人工智慧技術。抖音中國母公司字節跳動在周末表示，在將抖音賣給美國公司之前，可能需要先取得中國政府的許可。

受此消息打擊，周一微軟、沃爾瑪與甲骨文股價均下跌。

美國總統川普此前以國安受到威脅為由，下令字節跳動在9月15日以前剝離抖音在美國的業務，否則將全面封殺抖音在美國的使用。

（時報資訊 柯婉琇）

傳TikTok售美業務今有結果 字節跳動不予置評

稍早CNBC報導，抖音海外版TikTok出售美國業務的交易最快1日公布結果，不過報導指出即使選定最終買家，字節跳動亦要獲得中國政府批准決定才可出售業務，故不排除交易可能需要延至11月美國總統大選後。對此，新京報引述字節跳動回應稱，對於市場傳言不予置評。

在美國發布針對字節跳動的禁令後，市場上曾先後傳出微軟、推特、甲骨文、谷歌等公司有意競購TikTok美國業務。但由於美國針對字節跳動的總統令範圍極廣，內容高度不確定，字節跳動無法確保在美國政府限制的時間內，達成各方均能接受的處理方案。

此外，中國商務部與科技部28日公布調整後的「中國禁止出口限制出口技術目錄」，內容涉及53項技術內容，其中新增23項限制出口的技術條目，包括「基於資料分析的個性化資訊推送服務技術」，相信新規將成為TikTok成功出售的新障礙。

（工商時報 賴瑩綺）

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