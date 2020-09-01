世衛：速准疫苗須深思 未控制就解封恐釀災

美國宣布考慮快速審批2019冠狀病毒疾病（COVID-19）候選疫苗藥劑後，世界衛生組織（WHO）今天表示，緊急授權疫苗須「非常嚴肅深思」。

世衛同時敦促各政府傾聽反對防疫的抗議民眾心聲，但也強調抗議群眾必須知道病毒很危險。世衛表示，疫情仍嚴重蔓延的國家必須避免擴展性活動，例如球迷聚集球場、大型宗教集會或夜店擠滿人潮。

●美擬不等試驗提早批准疫苗 世衛籲審慎以對

路透社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）表示，只要官方確信利大於弊，他願意繞過正常批准程序，盡快授權2019冠狀病毒疾病疫苗使用。

世衛首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）今天在記者會上說，雖然各國有權在未完成完整試驗就批准藥劑，但「這不是可以非常輕率就做的事」。

俄羅斯在人體試驗不到2個月，就於8月中旬宣布核准2019冠狀病毒疾病疫苗，促使部分西方專家質疑安全性和功效。

史瓦米那尚表示，世衛偏好的做法是有完整的數據可用於疫苗資格預審，世衛之後會逐一考慮每種藥劑的安全性和功效。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）說，世衛曾在非洲用實驗性藥物對抗伊波拉（Ebola）病毒，並且證實有效。

但萊恩強調，在沒有完整試驗就快速審批的做法，需要密切監控和安全性追蹤作業，而且一出現問題就應立即停止。萊恩說：「如果大家太快就對數以百萬計民眾接種疫苗，大家可能會跳過某些不利影響。」

●多國出現反防疫抗議 世衛敦促對話

法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天被問到最近多國出現反防疫抗議活動時說，「傾聽民眾的訴求、心聲」很重要。

他告訴媒體：「我們應該進行真誠的對話。」但他也強調，示威群眾必須確保抗議活動的安全性。他說：「病毒是來真的，很危險，傳播迅速且會致命。」他堅稱：「我們必須採取一切措施來保護自己和他人。」

德國警方上週遏阻數萬民眾在柏林上街遊行，抗議當局祭出防疫限制措施，這也是當天歐洲各地不滿防疫限制及強制戴口罩等措施的最大規模抗議活動。其中有數百人試圖闖入德國國會大廈。德國總理梅克爾（Angela Merkel）譴責這樣的行為「可恥」。

●世衛警告 未控制疫情就解封恐釀災難

譚德塞坦言許多民眾防疫疲乏，希望在疫情持續8個月後回歸正常生活。他表示，世衛完全支持各國致力重啟經濟和社會活動，「我們希望看到孩童回到學校，民眾返回工作崗位，但我們希望是安全解封」。

「沒有一個國家可以假裝疫情已經結束。現實是這種病毒很容易傳播。沒有控制就解封會釀成災難。」

譚德塞說，出現「爆發性疫情」都是與民眾聚集球場、夜店、宗教場所及其他人潮密集處有關，這些地方容易產生群聚感染。他說：「必須經過因地適宜的風險評估，再決定如何及何時允許民眾集會。」