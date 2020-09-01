「長期零利率」時代已來臨 貨幣政策干擾長線

傑克森霍爾全球央行盛會上，美國聯準會主席鮑威爾拋出全新貨幣政策框架，以支持勞動力市場與經濟更廣泛地復甦，這也意味者「長期零利率」時代已經來臨，市場預期美元實質利率將長期維持低位，不利美元走勢，非美貨幣升值趨勢不變，留意澳幣與英鎊表現。但短期而言，高盛證券認為新冠肺炎疫情與美國總統大選為驅動美元走勢的主要因子，近期美國總統川普的民調回升可能有利於美元走強。

8月美元跌勢不止，聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）於一年一度的傑克森霍爾央行年會上提出新貨幣政策框架，平均通膨目標架構，旨在尋求實現平均2%的通膨目標，聯準會將允許一段時間內通膨升至2%以上而不採取緊縮措施，新架構預示著未來貨幣政策將維持寬鬆更長時間，以支持勞動力市場與經濟更廣泛地復甦，「長期零利率」時代已然來臨，市場預期美元實質利率將長期維持低位，不利美元走勢，非美貨幣升值趨勢不變，澳幣與英鎊單月分別上漲3.11%與2.05%，歐元與日幣漲勢則較為落後。

Goldman Sachs（高盛）認為聯準會提出新貨幣政策框架，平均通膨目標架構，將維持貨幣政策長期寬鬆，有鑑於聯準會關注的通膨指標在過去10年平均僅為1.5%，再加上目前失業率處於高位，各行業價格壓力偏向下行，此時提高對於通膨的容忍度，宣示聯準會決心支撐經濟的意味更濃，長期來看，通膨將隨著經濟復甦腳步回升，新架構將使得聯準會未來收緊貨幣政策更加不易，聯邦基準利率將難以脫離零下限（Zero Lower Bound, ZLB），資產負債表勢必持續擴張，實質利率將長期處於低位，因此，GS預期新貨幣政策框架將深化美元長期結構性下行趨勢。短期而言，GS認為新冠肺炎疫情與美國總統大選為驅動美元走勢的主要因子，近期美國總統川普的民調回升可能有利於美元走強。