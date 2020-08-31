美種族動亂 川普盟友：騷亂有助川普

美種族動亂 川普親信語出驚人：騷亂、無政府有助選情

美國總統大選倒數計時2個月，疫情、種族騷亂，牽動兩大陣營的選戰神經。針對近日鬧出人命的第二波種族騷亂，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）周一呼籲發動抗議的民眾，終止目無法紀和暴力行為；他並痛批，川普總統「毒害」美國的領導方式激化了動亂，造成若干人喪命，川普就是「問題之一」。不過，川普的長期盟友、前白宮顧問康威女士，語出驚人表示，「騷亂有助川普」。

挺川普的大型車隊，和反警方、挺非裔爭平權的示威群眾，29日在美國波特蘭市區狹路相逢，爆發衝突。當晚一名男子遭槍殺身亡。死者為波特蘭極右翼組織「愛國祈禱者」支持者。根據中國時報，警方已針對一名48歲男子展開調查，他疑似是黑人的命也是命（BLM）運動的擁護者。

拜登今天在匹茲堡發表演說指出，「打劫不是抗議，縱火也不是抗議，這根本是目無法紀，有這些行為的人應該受到起訴」；他並指控，到目前為止，川普從來沒有解決問題，而是「問題之一」，「4年來，他的存在毒害了我們的國家。」

川普預定9月1日將前往白人警察開槍，把非裔打成殘廢的威斯康辛州基諾沙市，會晤執法人員並視察因種族騷亂釀成的毀損。日前閃辭離開的川普親信，前白宮顧問康威女士接受福斯新聞網訪問，對全美各地騷亂語出驚人，「更多騷亂，無政府狀態，暴力和破壞，對總統選情更好。」

（中時新聞網 高德順）

拜登籲抗議民眾終止暴力 控川普是問題之一

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）今天呼籲在全美各城市發動抗議的民眾，終止「目無法紀」和暴力行為；同時指責，川普總統「毒害」美國的領導方式激化了動亂，造成若干人喪命。

拜登在匹茲堡（Pittsburgh）發表演說指出，「打劫不是抗議，縱火也不是抗議，這都不算是抗議，這根本是目無法紀，有這些行為的人應該受到起訴」；他並指控，川普就是「問題之一」。

現年77歲的拜登指控：「我們現在的總統希望大家生活在恐懼中，他自我宣揚是個維持秩序的人，但他不是。到目前為止，他從來沒有解決問題，而是問題之一。」

「4年來，他的存在毒害了我們的國家。」

（中央社）