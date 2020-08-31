疫情衝擊猛烈 印度Q2 GDP恐現驚人跌幅

新冠肺炎的衝擊，境內的封鎖措施和範圍加大，打擊了已在下降的消費需求。世界第五大經濟體印度在今年4~6月的季度經濟成長，預估將出現創紀錄最大跌幅，路透預估該季度GDP將萎縮18.3%，劣於此前一季的成長3.1%，並為過去至少8年以來最差表現。

路透調查相同經濟學家，對隨後6~9月季度和10~12月季度的經濟預測為分別萎縮8.1%和萎縮1%。

印度目前為全球第三大新冠感染人口，僅次於美國和巴西，累計有約350萬個確診病例。印度目前持續對交通、教育單位和餐廳進行限制，衝擊製造、服務和零售銷售，百萬以上工人失去工作。

印度經濟學家Shilan Shah表示，病毒導致的封鎖，在印度造成比亞洲其他國家更嚴重的經濟損害。封鎖後的復甦正失速發展，顯示印度經濟未來長時間和困難的道路。Shah預測印度上季度將出現15%的萎縮。

許多經濟學家預測，今年四月開始的財年將出現10%的年度經濟萎縮，將是印度自1947年獨立於英國以來最糟表現。

總理莫迪(Modi)在五月宣布2660億美元的刺激法案，包括對銀行貸款的信用擔保，對窮人提供免費食糧，但是消費者需求和製造業至今仍尚未復原。

印度政府預計在本周二公布4~6月季度的經濟成長數據。

（時報資訊 張朝欽）

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