美FDA考慮不等試驗完成 提早批准疫苗

美國食品暨藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）在31日刊出的訪問中表示，新冠肺炎疫苗有可能在人體試驗結束前，即先取得緊急授權使用。

哈恩告訴英國「金融時報」（Financial Times），這種特殊許可須由疫苗開發商自行提出申請。

哈恩提及大規模人體試驗說：「如果他們在第三階段（大規模人體試驗）結束前提出申請，我們或許會認為適合、或許會認為不適合，我們會做出判斷。」

總統川普一直催促2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 新冠肺炎）疫苗推出，還說11月3日大選前可能就會有一支問世；哈恩堅稱FDA今天提出的想法並非迫於總統川普壓力，而會「是根據科學、醫藥、資料做出的決定」。

包括與英國牛津大學（Oxford University）合作的英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、和美國國家衛生研究院（NIH）聯手的美國生技公司莫德納（Moderna），以及美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合組聯盟，3家西方藥廠正順利進行第三階段臨床試驗。

共計數以萬計受試者參與試驗，其中一半受試者接受實驗性疫苗，另一半則接受安慰劑。在正常程序下，試驗主持人必須等待數個月，觀察兩組受試者的感染率在數據上有無顯著不同。

全世界迫不及待等待有效疫苗之際，中國和俄羅斯不等疫苗試驗得出結果就發出許可，引來美國等國公衛官員批評。

哈恩今天也表示，或許不是每個人都需要緊急授權，許可或許會發給特定的高風險族群。

他說：「我們的緊急使用授權和全面許可不同。」

受到兩個事件影響，醫藥界近來對哈恩屈服於川普政府政治壓力的批評不斷。

第1個事件是，3月間，川普多次盛讚「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）之後，FDA緊急授權這種抗瘧疾藥物治療新冠肺炎，因副作用嚴重，FDA又在6月間撤銷授權。

第2個事件則是，哈恩最近和川普召開記者會時大肆吹捧康復者血漿療法，稱100名 新冠肺炎患者會有35人因這種療法獲救；但專家表示，比較可能的數字是100人中5人獲救。