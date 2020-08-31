疫情失速？印度單日新冠確診創全球新高

南亞人口大國印度於周日（30日）新增78,761例新冠肺炎確診病例，創下新冠肺炎疫情爆發以來全球最高單日確診病例。

擁有約13.53億人口的印度於近日放寬防疫措施，期望能拯救大受打擊的國內經濟，政府宣布將重啟首都新德里的地鐵，並預計於下個月開始有限的開放運動賽事及宗教活動進行。

加上周日新增的七萬多例後，印度的新冠肺炎確診人數達到362萬人，為全球疫情第三嚴峻的國家，僅次於確診數達617萬人的美國和386萬的巴西。

印度的單日確診人數新增速度已超越其他國家，目前已連續四天通報超過75,000例，其中一部份原因來自於篩檢數增加，相較於兩個月前每日篩檢數僅20萬人，印度目前大幅提升篩檢能力，每日可篩檢近百萬人。

印度健康暨家庭福利部(Ministry of Health and Family Welfare, MoHFW)向媒體指出，其採用的策略政策為「漸進式篩檢、全面式追蹤以及有效率地治療」，不論是對居家隔離的民眾或是在醫院接受治療的病患都是採相同策略。印度醫院通報的新冠肺炎病患恢復速度漸趨良好，截至30日，病患恢復率已達76.5%。

不過印度的新冠肺炎死亡率仍持續攀升，雖病逝案例目前仍遠低於美國及巴西，但速度並未放緩，目前死亡人數達6.4萬人。專家警告，九月對於印度將是更具有挑戰性的時期。

印度高確診數的來源大多來自西部的馬哈拉什特拉邦，因印度商業大城孟買便位於此，孟買市人口近2,000萬人，為印度人口數最龐大的城市，單單此一地區便佔印度國內確診人數的21%，病逝人數逾2.4萬人。

雖確診人數持續攀升，但印度總理莫迪（Narendra Modi）及其團隊目前力推經濟回歸措施，期望能挽救該國大受疫情衝擊的經濟。印度聯邦政府於周六（29日）表示，影響數百萬人命脈的新德里地鐵將從9月7日起逐步重新開放，學校和電影院等則會維持關閉直到九月底。