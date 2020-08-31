Apple Silicon Mac規格曝光 續航力超驚人

蘋果（Apple）今年度全球開發者大會（WWDC）中最值得矚目的計畫之一，就是宣佈Mac將不再使用英特爾（Intel）晶片，而轉用自行研發的Apple Silicon。蘋果當初指出今年年底就將推出新品，如今爆料達人給出了相關資訊，看來實在太令人興奮！

近期存在感滿高的爆料達人 Komiya （@komiya_kj）透過Twitter分享了一款Apple Silicon Mac的規格。預計RAM有8GB、16GB選擇。SSD則有256GB、512GB，甚至可能有1TB的選項。

螢幕採用12吋Retina Display，搭配720p的前置鏡頭、一個USB-C連接埠、重量僅約2磅，大約900公克。搭配第四代Butterfly鍵盤，續航力可達15~20小時。預計將有銀色、太空灰、金色款式，基本款價格849美元，教育（學生）價則是799美元。

從規格來看有不少值得探討的細節，包含蘋果為何選用第四代Butterfly鍵盤，而沒有採用新的巧控鍵盤？以及電池續航力、價格等因素都很值得深談。以鍵盤來看，或許蘋果是為了給予12吋新款Mac更輕薄的機身，要不就是已經找到了有效改善Butterfly鍵盤缺點（耐用性、進灰等等）的方法。

對比2015年蘋果首度推出的12吋MacBook，續航力為9小時，8GB RAM+256GB SSD的版本（1.1GHz Intel Core M處理器）定價1299美元來看，採用Apple Silicon的全新MacBook，成功壓低成本，連帶也使得價格大幅下降。

另一方面，續航力則顯著提升，解決了以往Mac在市場上價格偏高的劣勢，也改善了筆電為人詬病的續航力，可說是一款吸引力十足的MacBook。

針對Apple Silicon Mac，天風國際證券分析師郭明錤曾指出蘋果將會為採用Apple Silicon的Mac設計全新外型。預計將由13.3吋MacBook Pro打頭陣。接下來蘋果會接續推出MacBook Air，14吋以及16吋的MacBook Pro則預計會在2021年第二季、第三季推出。

此外不需要支付晶片費用給英特爾，降低價格對Apple Silicon Mac出貨量將帶來正面幫助，他預測對比當前的款式，出貨量可能增加180~200萬台左右。

綜合分析師的角度來看，蘋果的Apple Silicon Mac肯定不只一款，只是令人好奇，哪一款將會率先推出，且在效能上能否超越過往的機種。而除了Apple Silicon Mac之外，蘋果今年還將為果粉推出全新的iPhone 12系列、第八代iPad、Apple Watch Series 6等新品，接下來好一段時間市場上預計將會相當熱鬧！

（中時新聞網科技 黃慧雯）