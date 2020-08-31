起風了！股神巴菲特入股日5大商社 日股飆

股神巴菲特（Warren Buffett）於8月30日、他的90歲大壽之際宣布，他旗下的波克夏海瑟威控股公司（Berkshire Hathaway）已買進日本五大貿易公司大約5%的股份，這五間企業分別為伊藤忠商事、丸紅株式會社、三菱商事、三井物產以及住友商事株式會社。

巴菲特表示他過去在12個月內定期透過東京證券交易所買近這五間企業的股票，根據上周五的收盤價計算，這五間企業各5%的股票加總約為62.5億美元（約為新台幣1,833.1億元）。

巴菲特買進股票的五間日本企業皆為綜合企業，進口業務廣泛，從能源、金屬相關產品到食物、紡織品等皆有涉略。

日本的商社對於日本經濟成長有極大貢獻，也促使當地企業走向全球化，然而隨著其在海外拓展業務，也導致日企面對全球黑天鵝時較易受到衝擊。另外，商社目前也面對VC創投和PE私募基金帶來的競爭壓力。

巴菲特表示，他計畫長期持有日本商社的股票，且有可能根據股價，繼續提高持股比例至最高9.9%。他也承諾除非這五間企業的董事會同意，否則不會增加持股超過9.9%。

在闡述其買進日本商社股份的目的時，巴菲特以他在可口可樂（ Coca-Cola）、美國運通（American Express）和穆迪（Moody’s Corp）的長期持股計畫做為比喻，他指出，「我很高興能讓波克夏海瑟威參與日本以及這五間企業的未來。」

巴菲特也點出，這五間貿易公司在全球都有建立起合作夥伴關係，期望在未來將會有機會讓雙方互蒙其利。

他也表示，雖然下了一筆巨大賭注，但因為他持有6,255億日圓（約新台幣1,721億元）的日圓計價債券，因此其不會受到匯率市場的波動。

截至日本時間31日上午11:50，日股已漲1.94%，丸紅株式會社股價上漲12.39%，三菱商事漲10.08%，三井物產漲8.41%，住友商事漲11.23%。