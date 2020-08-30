伊凡卡做蠢事 川普大姊：根本迷你版川普

美國總統川普的姪女瑪莉（Mary Trump）再度公開和姑姑瑪麗安（Maryanne Trump Barry）的陳年對話，這回瑪麗安的箭靶指向川普的小孩，她痛罵伊凡卡簡直是「迷你版川普」，更砲轟川普二兒子艾瑞克是「白痴」。

美國「財經內幕」（Business Insider）報導，川普姪女瑪莉28日接受美媒MSNBC節目「雷德駕到」（The Reidout）專訪時，再度公開過去和姑姑瑪麗安的陳年對話。

在新音檔中，川普高齡83歲的大姊瑪麗安將炮火對準川普的大女兒伊凡卡（Ivanka Trump），瑪麗安不滿伊凡卡於2018年5月底在個人Instagram帳號上放上的一張母子合照，照片中，伊凡卡雙手抱著自己的其中一名幼子，並且和他額頭靠著額頭，瑪麗安生氣的理由是，那天正好是川普政府傳出要拆散邊界非法移民家庭的日子。

音檔中可以聽到瑪麗安痛罵：「那該死的伊凡卡把那張聖母子（Madonna and Child）照片放上Instagram的那天，正好是新聞大肆報導孩子被迫和家庭拆散的那天」，「我不能怪，我之前從沒聽說過薩曼莎比，我不能怪她她之前所說的。」

薩曼莎比（Samantha Bee）是一名加拿大喜劇演員，她之前曾因為伊凡卡的這張照片，用非常粗魯的字眼公開砲轟她是「不負責任的蕩婦」（feckless cunt）。薩曼莎比後來為此公開道歉，稱自己越線了。

不只伊凡卡，瑪麗安接著批評川普二兒子艾瑞克（Eric Trump）是「白痴」，「同時，艾瑞克已經成為公認的白痴，伊凡卡根本不在意，她只在乎自己。」

音檔中，可以聽到瑪莉應和：「對，她是個迷你版川普」。瑪麗安回應，「她是迷你版川普，但他對她著迷，他一直都是，她一直是他最喜歡的。」

除此之外，瑪麗安也在新公布的音檔中對川普嚴詞批評，她說：「唐納不會為任何人做任何事，除非這對他有幫助」，「如果他做了，他就會說，『看看我做了什麼，我很棒吧？』」

針對姪女瑪莉公布新音檔詆毀自己和家人，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，川普昨（29）日發布推文回擊，痛批姪女狀態不穩定，更酸她從未被自己善良且有愛心的祖父疼愛過。

瑪莉22日首度公布和瑪麗安長達15小時的對話音檔，音檔中瑪麗安砲轟川普「不讀書」又「謊話連篇」，而且做人「毫無原則」，一生中最大成就是經歷5次破產。

文章來源：President Trump’s sister brands Ivanka Trump a ‘mini-Donald’ and calls Eric ‘a moron’ in new secret tapes

文章來源：Donald Trump blasts his ‘unstable niece’ Mary after she released secret tapes of his sister Maryanne bad-mouthing him: Claims she was ‘rightfully shunned, scorned and mocked her entire life’ and disliked even by her GRANDFATHER

（中時新聞網 吳映璠）