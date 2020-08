伊凡卡做蠢事 川普大姊：根本迷你版川普

美國總統川普的姪女瑪莉(Mary Trump)再度公開和姑姑瑪麗安(Maryanne Trump Barry)的陳年對話,這回瑪麗安的箭靶指向川普的小孩,她痛罵伊凡卡簡直是「迷你版川普」,更砲轟川普二兒子艾瑞克是「白痴」。

美國「財經內幕」(Business Insider)報導,川普姪女瑪莉28日接受美媒MSNBC節目「雷德駕到」(The Reidout)專訪時,再度公開過去和姑姑瑪麗安的陳年對話。

在新音檔中,川普高齡83歲的大姊瑪麗安將炮火對準川普的大女兒伊凡卡(Ivanka Trump),瑪麗安不滿伊凡卡於2018年5月底在個人Instagram帳號上放上的一張母子合照,照片中,伊凡卡雙手抱著自己的其中一名幼子,並且和他額頭靠著額頭,瑪麗安生氣的理由是,那天正好是川普政府傳出要拆散邊界非法移民家庭的日子。

音檔中可以聽到瑪麗安痛罵:「那該死的伊凡卡把那張聖母子(Madonna and Child)照片放上Instagram的那天,正好是新聞大肆報導孩子被迫和家庭拆散的那天」,「我不能怪,我之前從沒聽說過薩曼莎比,我不能怪她她之前所說的。」

薩曼莎比(Samantha Bee)是一名加拿大喜劇演員,她之前曾因為伊凡卡的這張照片,用非常粗魯的字眼公開砲轟她是「不負責任的蕩婦」(feckless cunt)。薩曼莎比後來為此公開道歉,稱自己越線了。

不只伊凡卡,瑪麗安接著批評川普二兒子艾瑞克(Eric Trump)是「白痴」,「同時,艾瑞克已經成為公認的白痴,伊凡卡根本不在意,她只在乎自己。」

音檔中,可以聽到瑪莉應和:「對,她是個迷你版川普」。瑪麗安回應,「她是迷你版川普,但他對她著迷,他一直都是,她一直是他最喜歡的。」

除此之外,瑪麗安也在新公布的音檔中對川普嚴詞批評,她說:「唐納不會為任何人做任何事,除非這對他有幫助」,「如果他做了,他就會說,『看看我做了什麼,我很棒吧?』」

針對姪女瑪莉公布新音檔詆毀自己和家人,英國《每日郵報》(Daily Mail)報導,川普昨(29)日發布推文回擊,痛批姪女狀態不穩定,更酸她從未被自己善良且有愛心的祖父疼愛過。

瑪莉22日首度公布和瑪麗安長達15小時的對話音檔,音檔中瑪麗安砲轟川普「不讀書」又「謊話連篇」,而且做人「毫無原則」,一生中最大成就是經歷5次破產。

(中時新聞網 吳映璠)