事關重大戲劇化逆轉 梅根哈利要回英國了

梅根與夫婿哈利王子遠走美國，先是借住好萊塢大亨泰勒派瑞（Tyler Perry）的比佛利山莊豪宅，7月又在王儲查爾斯的資助下，秘密買下加州聖塔芭芭拉（Santa Barbara）價值800萬英鎊（近3.1億台幣），擁有9間臥室和16間浴室的豪宅。

原本盛傳，他們和王室鬧翻，不會再回英國。然而，據《每日郵報》（Daily Mail）和《快報》（Express）29日報導，和他們親近的王室專家史柯比（Omid Scobie）透露，他們明年3月不但會返英，還會待到7月。

明年7月1日是黛妃60冥誕，他們除了預訂明年夏天出席哈利亡母黛安娜的雕像揭幕儀式外，還會參加皇家閱兵儀式（Trooping the Colour）。其實兩年前黛安娜王妃過世20周年時，威廉與哈利兄弟就宣布，會為母親豎立雕像。而這是他們為了梅根決裂前攜手實現的心願，一位消息人士說，人人都希望，這有助於為他們的兄弟情療傷止痛。

史柯比說，由於明年3月有「不屈不撓」運動會（Invictus Games），而6月有慶祝女王誕辰的皇家閱兵儀式，至於7月1日則會為哈利摯愛的母親黛安娜在肯辛頓宮（Kensington Palace）的雕像揭幕，因此他認為，兩人會在英國待上好一陣子，並不令人意外。

事實上，他先前便指出，一旦新冠肺炎的旅行管制放鬆，薩塞克斯公爵夫婦將返回英國，恢復從事慈善工作。不過，史柯比也強調，雖然女王曾告訴3月淡出英國王室的梅根夫婦，仍會為他們敞開大門，但他並不認為，兩人會恢復全職王室任務。

他說，薩塞克斯公爵夫婦如今比以往更投入他們所關切的事物，而「亞契威兒」（Archewell）慈善組織的工作也仍在持續進行。更重要的是，他們已在加州置產，建立了永久的家園。「對他們來說，英國永遠舉足輕重，但我認為，我們不會再看到他們重新肩負起王室任務。」

文章來源：Meghan Markle and Prince Harry are set to ‘return to the UK next summer’ for unveiling of Princess Diana statue and Trooping the Colour – as Prince promotes his Netflix documentary in video call

文章來源：Meghan Markle and Prince Harry planning SURPRISE return to UK – insider speaks out

（中時新聞網 楊幼蘭）