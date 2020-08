事關重大戲劇化逆轉 梅根哈利要回英國了

梅根與夫婿哈利王子遠走美國,先是借住好萊塢大亨泰勒派瑞(Tyler Perry)的比佛利山莊豪宅,7月又在王儲查爾斯的資助下,秘密買下加州聖塔芭芭拉(Santa Barbara)價值800萬英鎊(近3.1億台幣),擁有9間臥室和16間浴室的豪宅。

原本盛傳,他們和王室鬧翻,不會再回英國。然而,據《每日郵報》(Daily Mail)和《快報》(Express)29日報導,和他們親近的王室專家史柯比(Omid Scobie)透露,他們明年3月不但會返英,還會待到7月。

明年7月1日是黛妃60冥誕,他們除了預訂明年夏天出席哈利亡母黛安娜的雕像揭幕儀式外,還會參加皇家閱兵儀式(Trooping the Colour)。其實兩年前黛安娜王妃過世20周年時,威廉與哈利兄弟就宣布,會為母親豎立雕像。而這是他們為了梅根決裂前攜手實現的心願,一位消息人士說,人人都希望,這有助於為他們的兄弟情療傷止痛。

史柯比說,由於明年3月有「不屈不撓」運動會(Invictus Games),而6月有慶祝女王誕辰的皇家閱兵儀式,至於7月1日則會為哈利摯愛的母親黛安娜在肯辛頓宮(Kensington Palace)的雕像揭幕,因此他認為,兩人會在英國待上好一陣子,並不令人意外。

事實上,他先前便指出,一旦新冠肺炎的旅行管制放鬆,薩塞克斯公爵夫婦將返回英國,恢復從事慈善工作。不過,史柯比也強調,雖然女王曾告訴3月淡出英國王室的梅根夫婦,仍會為他們敞開大門,但他並不認為,兩人會恢復全職王室任務。

他說,薩塞克斯公爵夫婦如今比以往更投入他們所關切的事物,而「亞契威兒」(Archewell)慈善組織的工作也仍在持續進行。更重要的是,他們已在加州置產,建立了永久的家園。「對他們來說,英國永遠舉足輕重,但我認為,我們不會再看到他們重新肩負起王室任務。」

(中時新聞網 楊幼蘭)