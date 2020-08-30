郵遞延誤出招？美郵政管理局長是川普金主

美國郵政管理局長德喬伊因連串營運變革導致郵遞延誤普遍，並恐影響今年總統大選郵寄投票，引發國會議員調查。美聯社報導，德喬伊長期透過捐款培養政治人脈，謀取更大利益。

德喬伊（Louis DeJoy）5月接任美國郵政管理局（U.S. Postal Service, USPS）局長後，以撙節成本為由調整郵政運作模式，導致郵務處理速度變慢。美國總統川普7月引述媒體報導指稱，郵寄投票的選票若延遲送達，恐造成問題。

由於今年爆發武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情，預料以郵寄投票參與11月3日總統大選的美國民眾將激增，外界因此擔憂美國郵政管理局恐無能力應付。

美國民主黨陣營聲稱，德喬伊推動的營運改革是為了增加川普連任機會。德喬伊本月18日宣布，將暫停所有改革工作直到總統大選結束。他21日於聯邦參議院國土安全委員會作證時，也否認改革是為了妨礙郵寄投票速度，以暗助川普。

不過美聯社報導，德喬伊原本不在美國郵政管理局理事會考慮的53名局長候選人名單上，是帶頭尋找新局長的理事巴傑（John Barger）後來推薦。巴傑是理事會主席鄧肯（Robert Duncan）代理人，而德喬伊、巴傑和鄧肯則都是川普和其他共和黨人的重要金主。

報導說，德喬伊原本是一家全國性物流公司的執行長，如今成為接近20年來首位非郵政系統出身的美國郵政管理局長。他曾捐款120萬美元（約新台幣3521萬元）給川普，而他同為大金主的妻子沃斯（Aldona Wos）並獲川普提名為駐加拿大大使，但她的任命案仍待國會通過。

美國國會議員如今想了解，德喬伊究竟如何當上美國郵政管理局長。民主黨籍聯邦眾議員康諾里（Gerald Connolly）表示，德喬伊根本就不該擔任這個職位，「我們不需要一名川普金主入主郵政管理局」。