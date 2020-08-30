疫情衝擊 美企業裁員潮再現

全球爆發新冠肺炎疫情以來，已累計近2,500萬人確診，光美國就迫近600萬人而占其中約四分之一。在疫情衝擊下，多家美國重要企業宣布縮減人手而出現新一波裁員潮，但民主與共和兩黨卻在新一輪紓困方案仍因立場不同而僵持不下。

據路透最新統計數據顯示，美國截至29日累計確診數逾597萬7千人，累計死亡逾18萬2千人，確診與死亡均為全球最高國家。

在疫情不斷打擊經濟之下，美國企業最近又爆發新裁員浪潮。

美高梅國際酒店集團（MGM Resorts）以新冠疫情重創全球旅遊業而打擊賭場的生意為由，裁撤1.8萬名被放無薪假的美國員工，為最新一家要大裁員的美國重要企業。

從可口可樂、美國航空、聯合航空、到雲端軟體服務商Salesforce都警告要裁員。

儘管財政部已開始執行川普的計劃，允許企業延後繳稅，讓企業能撐下去而降低裁員壓力，以協助民眾渡過疫情危機，但企業裁員聲不斷，顯示政府在解決疫情和經濟等問題上仍面對不少困難。

在美國極需要新的振興措施來挽救經濟之際，民主與共和兩黨在如何挽救經濟的方針上，仍然僵持不下。

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上周五表示，白宮建議推出1.3兆美元的新振興措施，根本不足以解決美國勞工和其家庭目前正面對的財務問題。

她希望共和黨能到談判桌，接受民主黨提出規模更大的2.2兆美元振興措施。

但川普批評裴洛西提出的措施，只在乎如何解救民主黨占優勢的州，根本不是要振興整個美國經濟。川普的態度讓外界憂慮兩黨難以恢復談判，無法推出新一輪振興措施來解救經濟。