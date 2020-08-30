蘋果、特斯拉分割新股價 今上線

蘋果與特斯拉等兩家科技大廠周一（31日）美股開盤將採用股票分割調整後的新價進行交易，讓自家員工與散戶投資者更容易負擔購買股票。



蘋果28日收盤為499.23美元，經一股拆四股之後，周一開盤大約為124.81美元。不過盤後與盤前交易將使得價格略有變動。



除了股價更親民之外，蘋果分割股票亦使得股價與道瓊工業指數另外29檔成分股更加接近。分割前，蘋果是道瓊工業指數最高權重的成分股，分割後的權重排名直落第十八。



聯合健康集團（UnitedHealth Group）將取而代之，成為最高權重個股，上周五收盤價為314.37美元。在蘋果分割股票前，只有7支道瓊工業指數成分股的股價超過200美元。



至於特斯拉，上周五收盤價為2,213.40美元，經一股拆五股之後，周一開盤大約為442.68美元。



儘管每股價格縮水80％，一些分析師並不調整特斯拉股價目標。ARK Invest的分析師基妮（Tasha Keeney）表示，特斯拉的長期前景並未改變，2024年的股價目標仍維持在7,000美元。她相信，特斯拉在電動車的領先優勢將鞏固其做為全球最佳電動車公司的地位。



另外，由於蘋果分割股票之故，採取股價加權的道瓊工業指數大幅度進行成分股調整，剔除輝瑞、艾克森美孚和雷神科技等3支股價偏低的個股，納入雲端軟體服務商Salesforce、生技公司安進（Amgen）與霍尼韋爾國際（Honeywell International）。