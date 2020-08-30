沃爾瑪為何想插旗TikTok？年輕用戶是關鍵

沃爾瑪（Walmart）或許是全世界最大零售商，但面對亞馬遜的線上制霸，沃爾瑪卻始終突破無解。問世3年、飛速成長的TikTok，會是沃爾瑪搶食網路大餅的答案嗎？

美聯社報導，川普政府以TikTok老闆是中國「字節跳動」（ByteDance）、恐危及美國國安為由，要求TikTok限期出售旗下的美國業務；一時間，TikTok炙手可熱了起來。

雖有不少買家浮出檯面，但目前唯一獲得證實的是沃爾瑪正和科技巨頭微軟（Microsoft）聯手，想買下TikTok的美國業務。

沃爾瑪這家大型連鎖店對於為何有意收購語焉不詳，但究其背後原因，或許可歸結於TikTok廣大的年輕用戶。

TikTok目前的電子商務規模雖小，但自稱在美國有1億用戶，差不多是全美1/3人口，而這1億用戶很多是年輕人，正是傳統媒體和廣告商愈來愈難觸及的一群。

VTEX策略長夏哈（Amit Shah）表示：「沃爾瑪或亞馬遜的未來客戶，就是TikTok提供的這些。」VTEX是一家為品牌創造線上市場的公司。

沃爾瑪不願多做評論，TikTok也沒有回答關於旗下美國電子商務業務或線上購物策略等問題。