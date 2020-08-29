全球75％財務長 看好拜登擊敗川普

雖然美國總統川普最近在六個關鍵搖擺州的支持率有上升跡象，不過企業界仍押注拜登（Joe Biden）將在今年大選勝出！根據CNBC發布的全球財務長理事會第三季調查結果顯示，高達四分之三受訪者相信拜登將能擊敗川普，贏得2020年總統大選。

CNBC全球財務長理事會代表的是全球部分大型上市與私人企業，這些企業涵蓋各行各業，其管理市值加總起來共超過5兆美元。調查時間為8月7日到22日。

調查發現，75％財務長看好民主黨總統候選人拜登將在今年大選脫穎而出。另外20％認為川普將再度當選，還有5％表示不確定或沒有表達意見。

除了總統選舉，在國會改選方面，63％北美財務長不認為參議院或眾議院的選舉結果會出現翻盤，25％相信民主黨將重新奪回參議院主導權、6％預期共和黨將執掌眾議院。

就全球經濟前景看法，受訪者認為全球GDP前景已比第二季出現改善。在主要區域方面，財務長對中國大陸GDP前景的平均預期為「穩定」，美國則為「溫和下滑」，這也是自該調查開始以來，財務長對中國經濟前景的評價首度優於美國。

另外亞洲與歐元區的經濟前景則從「溫和下滑」調高到「穩定」，拉丁美洲從「急劇下滑」 上調至「適度下滑」。

調查還發現，逾62％財務長提到，新冠疫情是當今企業所面臨最大的外部風險因素。高達80％聲稱疫情將對它們的業務造成負面衝擊，只有7.5％認為對它們有正面影響。

鑒於疫情迄今尚未有緩和跡象，超過半數受訪者打算在未來12個月裁減員工人數，不過北美受訪者只有將近32％表示有裁員的計畫。

另外這些財務長還對股市前景抱持謹慎態度。雖然全球股市已從4月低點快速反彈，受訪者針對股市未來走勢卻看法歧異。調查發現，45.2％認為道瓊工業指數在首度升抵30,000點前，會先跌破25,000點。不過也有近三分之一預期道瓊指數將先創高峰後才會回跌。

美國經濟 恐陷二次衰退

全美企業經濟協會（NABE）最新調查顯示，受新冠肺炎疫情影響，經濟學家警告美國經濟目前仍深陷衰退，且衰退狀況可能惡化並至少再維持一年時間，其中約八成的人認為有25％機率陷入二次衰退。

NABE約半數會員預期，美國國內生產毛額（GDP）在2022年之前不太可能恢復至疫情前水平。大部分專家認為，美國勞動市場最快也要等到2022年才可能回到2月水平。而經濟預計於下半年或2021年某個時間走出衰退。

NABE於7月底至8月初執行調查，共訪問235名會員得出此結果。結果顯示，約三分之二受訪者認為，美國經濟仍處於2月開始的衰退狀態，近80％的人預期，美國至少有四分之一機率會出現二次衰退，換言之，放緩的經濟開始復甦時會再次惡化，之後才會完全復甦。

為了因應疫情帶來的蕭條，美國政府推出前所未有的經濟刺激方案，但經濟學家對此意見分歧。約40％的受訪者認為政府做得不夠，37％認為政府因應適當，剩餘的覺得政府做太多。值得注意的是，逾75％的人認為聯準會目前貨幣政策「大致正確」，此占比改寫逾13年來新高。

儘管美國國會尚未就新一輪紓困案達成共識，但超過一半以上的NABE經濟學家認為失業補助與小企業薪資保護計畫應該延長。多數受訪者預期，新一輪紓困預算至少1兆美元起跳。

美國總統大選即將到來，62％的受訪者認為，與總統川普相比，民主黨總統候選人、前副總統拜登將是帶領美國走向經濟復甦的更棒人選。

但不論是誰當選總統，下任政府都得面對擊敗肺炎疫情、推動經濟復甦與擬定公衛政策這三大挑戰。

儘管政府支出在疫情期間大增，連帶使得赤字大幅膨脹，但多數專家認為這不是目前應該擔憂的重點，畢竟推出經濟刺激方案是度過當前危機的必要手段。