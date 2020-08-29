特斯拉高管責任險保費飆漲 馬斯克要自己賣

特斯拉（Tesla）的董事以及高層近期因為各種事件被訴訟纏身，讓他們的個人責任險保費飆漲，促使執行長馬斯克（Elon Musk）決定跳出來，為該公司董事提供個人責任保險。

據《金融時報》報導指出，企業董事和高管的責任保險平均成本，在過去兩年幾乎翻了一倍。尤其特斯拉董事以及高層，近期因為各種事件被訴訟纏身，包含併購交易和股價下跌的利益衝突疑慮、網絡被侵入、#MeToo運動，以及其他可以追究高層責任的不當行為，讓保險公司不得不為大量和解事件買單，也導致特斯拉高管的個人責任險保費不斷飆漲，至於保費是否會繼續上漲，還取決於上述訴訟潮會否消退。

為了解決特斯拉董事以及高層的責任險保費壓力，馬斯克決定親自為該公司董事提供個人責任保險。其實美國許多其他企業，也都盼望有位億萬富翁能這麼做，馬斯克也再度成為了產業先驅。

高級職員責任險的保費上一次飆升是在本世紀初，當時是安然（Enron）和世通（WorldCom）的會計醜聞爆發而導致，但隨著保險公司分食市場，10多年來個人責任險的保費一直在穩步下降，也使保險公司很難賺錢。

根據統計，美國聯邦法院在2017年至2019年期間平均每年受理的證券集體訴訟比往年翻了一番。評級公司貝氏(AM Best)的數據顯示，保險公司的賠付成本從2011年在保費收入的50%以下，飆升至60%以上。

為了平衡收支，保險公司不得不調升保費，據保險經紀公司怡安(Aon)的數據顯示，從2018年底開始，保險公司每年的保費漲幅達到兩位數，其中2019年第三季度漲幅更高達70%。除了提高保費，保險公司還採取了其他措施來限制風險缺口。例如免賠額增加，或是更加嚴苛審查是否通過核保。

文章來源：好險網