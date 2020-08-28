因病下台 安倍經濟學失敗收場

日本首相安倍晉三28日以健康問題宣布辭職，市場普遍認為，由他一手主導的經濟政策仍無法拯救日本經濟脫離數十年成長停滯與通縮泥淖，「安倍經濟學」（Abenomics）宣告失敗收場，徒然留下他是史上最長任期首相的紀錄。

受此消息影響，日經225指數28日一度重挫逾2％，終場收跌1.41％至22,882.65點。東證一部指數收跌0.68％，報1,604.87點。日圓兌美元匯率一度跳升1％，至105.5日圓兌一美元。

在位近八年的安倍長年受潰瘍性大腸炎所苦，近日舊疾復發、兩度入院健檢，最後決定請辭下台，接下來執政的自民黨將舉行主席改選以接任首相，日期最快於下周公布。

岡三證券首席策略師松本史雄（Fumio Matsumoto）表示，儘管安倍辭職下台，但日本央行在總裁黑田東彥持續領導下，應不至於突然改變超寬鬆貨幣政策。

安倍2012年底二度執政，他當時推出大規模貨幣寬鬆、財政擴張與結構性改革的三支箭政策，試圖重振日本經濟，但事後證明安倍經濟學成效有限。

多數分析師認為，安倍經濟學僅帶來短期效益，包括提振企業信心、壓低日圓、帶動觀光榮景與創造就業等，但這一切進展全被今年的新冠肺炎疫情抹去。

專家最失望的一點在於，安倍經濟學無法解決日本經濟結構問題，像是生產力低落、人口迅速老化與勞動市場僵化等。

安倍無法說服企業提高資本支出，疫情更讓這些公司抱緊現金以度過營運困境，進一步扼殺創新與經濟成長。

日本第二季GDP與前季比較換算年率劇減27.8％，創下史上最大衰幅，名目GDP規模縮至507兆日圓、重回2013年水平，與安倍先前設定的600兆日圓目標相距甚遠。

第一生命經濟研究所經濟學家新家義貴（Yoshiki Shinke）表示：「受疫情衝擊，日本經濟成長可能進一步下探。隨著安倍經濟學效益遞減，我們如今知道，挽救日本經濟沒有速成方法。」