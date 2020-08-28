居家上班沒那麼糟 逾9成僱主：不影響生產力

以往在家上班模式被僱主視為效率不彰，但最新調查顯示，新冠病毒疫情迫使人們必須在家工作，逾9成的僱主認為，員工生產力並未受到影響，顯示更多企業發現員工彈性上班的價值。

人力資源與工作福利顧問公司美世（Mercer）調查近800家僱主的意見公布最新報告。報告指出，逾8成僱主表示即便在疫情過後，也會規劃更具彈性的上班政策，例如允許員工在家工作或調整時間表。

過去居家上班往往受到高層質疑，認為在缺乏監督之下，員工效率可能下滑，但美世調查指出，94％的受訪僱主表示，公司生產力與疫情前相比維持不變（67％）或更高（27％）。

展望未來，73％的受訪者預期，疫情過後約有四分之一以上的員工會持續遠端上班，三分之一的僱主認為逾半員工會遠端工作。

此結果凸顯疫情爆發後，僱主態度出現極大的轉變，因為在疫情爆發前，僅3％的企業允許員工在家上班。

除此之外，受訪的僱主中，多數（72％）表示對於工時會採取更彈性的措施，例如彈性工時或壓縮工作周（意即員工一天工作10小時，一周工作4天）。

針對家有年幼小孩的父母來說，僱主提供彈性的工作政策尤其重要。在疫情期間，60％的僱主表示允許這類員工調整工作時間，22％的僱主表示，在必要情況可讓這些員工暫時轉為兼職。

另有37％的僱主指出，員工對於一些無須特定時間或地點完成的任務，可自行選擇何時完成，以便白日撥出更多時間進行照顧職責。