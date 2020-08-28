PC大賣 戴爾、惠普業績開紅盤

電腦大廠惠普（HP）與戴爾（Dell）公布上季財報，新冠病毒疫情加速遠端辦公與居家學習趨勢，帶動PC買氣暢旺，使得兩大業者皆交出優於華爾街預期的亮眼成績。惠普執行長更強調，該季PC出貨量寫下新高紀錄。

受此鼓舞，惠普、戴爾周五早盤後股價雙雙上漲，各走揚4.81％、2.58％。

惠普PC出貨量達1,800萬台，創下該公司單季新高，其中筆電出貨躍升32％，桌機出貨則下滑30％。PC需求主要受到居家趨勢的帶動，包括父母為因應開學後的遠距學習而為孩子添購設備。

惠普執行長勞瑞斯（Enrique Lores）財報公布後受訪指出，「我們PC出貨量創下前所未見的水準，這主要是受到人們調整在家工作和在家學習模式的帶動。」

他提及，「PC已成為生活不可或缺的用品，過去每個家庭約有一台PC，如今在居家上班或上學的需求下，每個人都必須有一台。」

惠普上季（5到7月）營收年減2％至143億美元，但比華爾街預估值133億美元高出約10億美元，非GAAP每股盈餘0.49美元，也優於市場預估的0.43美元。勞瑞斯強調，「這是營收、獲利皆表現非常強勁的一季」，歸功於該公司「不斷提升印表機和PC的創新策略」。

戴爾公布本財年第二季（截至7月31日止）財報，消費者與企業市場需求強勁，抵銷小企業訂單疲弱的衝擊，營收雖較去年同期下滑3％至227億美元，但卻超越分析師估的225億美元。

此外，上季非GAAP每股盈餘1.92美元，優於市場預估的1.39美元，歸功於戴爾近期展開撙節成本措施，包括凍結人事與大砍企業差旅費等，挹注毛利率高於預期。

戴爾旗下的VMware營收成長10％至29億美元，也優於分析師估的28億美元。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）表示，政府部門的訂單躍升16％，消費者訂單大增24％，「因父母、家長和學校為線上學習這個新領域預作準備」。