安倍請辭 蔡英文：珍惜他對台灣友情

日本放送協會（NHK）今天以快訊報導，首相安倍晉三在日本時間下午4時左右於首相官邸舉行的臨時內閣會議裡表達請辭首相。蔡英文總統今天下午表示，「我們很珍惜他對台灣的友情，也希望他身體健康」。

蔡英文總統今下午在總統府召開記者會時，媒體詢問日本首相安倍晉三請辭一事。

蔡英文說，現在是只有新聞報導，還未收到任何經過證實的消息，不過，安倍首相一向對台灣友善，不論在政策上，或者在對台灣人民的情誼上，都表現得非常積極，「我們很珍惜他對台灣的友情，也希望他身體健康」。

日本首相安倍晉三今日在記者會上說明自身健康狀況。安倍表示，13年前由於自身健康問題、宿疾惡化，突然請辭帶給大家麻煩，如今很幸運又有機會執政。他說，雖然8年以來健康並沒問題，但今年6月的健檢發現舊病復發，目前先服藥治療，上個月中旬體力變差，而在8月上旬發現潰瘍性大腸炎復發。

安倍說，7年8個月來為了能做出成績，自認已盡心盡力，但體力健康狀況若不萬全之下，就不能做好，也不能回應國民的期待的話，就不適任總理大臣，因此決定辭職。

安倍眼泛淚光地說，他的任期還有1年，疫情期間不得已辭職，在此由衷向國民致歉，但他也強調做到下屆總裁任命為止，善盡首相職責；但對於對未完成的北韓綁架問題以及修憲，他也表達遺憾。

（中時新聞網 曾薏蘋）

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