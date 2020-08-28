安倍閃辭 接班人選待黨內選舉產生

日本放送協會（NHK）今日（28日）下午報導，日本首相安倍晉三證實辭職消息，並於日本時間下午五點（台灣時間下午四點）召開記者會說明辭職理由，今晚自民黨各派系將緊急召開會議。

安倍在記者會上首先向日本民眾和堅守崗位的醫療人員致謝，亦對於自一月以來失去生命的新冠肺炎患者表示遺憾。安倍再指出，日本即將進入秋冬，流感季節即將來臨，基於過去幾個月新冠肺炎造成的死亡病例，政府將改變策略將患有慢性病及高齡族群列為優先保護族群。

對於外界關注的健康問題，安倍表示，13年前他接下首相職位，但因個人健康狀況不佳辭去職位，後來因服用藥物使身體狀況漸趨穩定，近年逐漸控制病情，讓其能認真投入首相工作。但自七月中以來病情急轉直下，經常感到疲憊，他指出在現代的政治環境中必須做出成果，他已努力與疾病共處並且在政壇做出成果，但他的狀況並不完美，不應讓健康因素影響政治，既然無法達成日本國民的期待，他認為不該繼續留在這個職位，因此決定辭去首相職位。

至於接班人選，安倍表示，接班人將由黨內選舉產生，他不會對此多做評論，但會完成該做的工作，支持下一位首相。

現年65歲的安倍長久以來受潰瘍性大腸炎所擾，2006年首次執政時便曾因為個人健康因素辭去首相職位。 安倍近日被目睹兩度進出醫院，甚至傳出他曾在辦公室嘔吐且夾帶血絲，引發日本媒體及大眾數周來高度關注安倍的健康問題。

兩次擔任首相的安倍晉三，兩任累積就任天數於近日超過3000天，打破19世紀首相桂太郎2886日的紀錄，成日本憲政史上在位最久首相。

今日中午NHK報導安倍計畫辭職的消息後，日經盤中一度重挫2.7%，終場收盤下挫1.41%。

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