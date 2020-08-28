馬克宏將會晤陸外長 台增設辦事處成焦點

中國外長王毅訪歐行程第4站將於明天抵達法國，並於下午會見總統馬克宏。法國近月來對中國的態度逐漸強硬，法媒預測台灣增設普羅旺斯辦事處將會成為雙方討論焦點。

法國總統馬克宏28日下午將接見中國外長王毅，這是王毅自2019冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後，第一次海外出訪，而法國是他歐洲5國訪問行程的第4站。

王毅的前3站為義大利、荷蘭和挪威。挪威並非歐盟成員國，然而王毅在會晤時，強調北京的北極圈政策，企圖發展中國的「極圈絲路」，以優化中國與西方國家的貿易關係。

王毅在行程中不斷呼籲歐洲揚棄「冷戰」心態，他認為，目前這種心態已成為自武漢出現病毒後西方國家和中國關係的基調。

外界預計王毅28日在總統府艾里賽宮（Elysée）、29日在外交部以及30日出席法國國際關係研究院（IFRI）活動時，都會強調加強雙邊的「策略對話」，這也是馬克宏自上任以來一直追求的。

歐洲與中國間的嫌隙越來越多，除了世界衛生組織正在調查的中國疫情處理措施外，歐洲多國也對華為5G採取限制發展的政策。此外，歐盟也強力批評北京的港版國安法與對新疆維吾爾族的壓迫。

至於法中關係，「星期日報」（Le Journal du Dimanche）指出，台灣25日宣布即將在艾克斯普羅旺斯（Aix-en-Provence)增設的辦事處很可能成為王毅與馬克宏以及法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）的會晤議題。

法國外交部已企圖不讓中國覺得受威脅，並於日前表明這個決定「遵循了法國法律」。

法國「十字架報」（La Croix）則撰文分析法國如何支持台灣並惹怒中國。文章指出，法國給予台灣辦事處綠燈的同時，也承受激怒中國的風險。

十字架報表示，台灣選擇宣布的時間點一定不是巧合。一位不具名的外交人員分析，「法國和台灣協議增設辦公室已經好幾年了，而法國終於在今年初點了頭」，換句話說，就是在中國武漢疫情肆虐之際。

另一位相關人士則指出，即使法國不應激怒中國，然而法國在幾個月之中又再一次的挑戰北京。5月間，法國更新和台灣間的武器合約，這個決定讓中國高喊「傷害法中關係」。當時法國不受中國威嚇，甚至反駁中國要他專注對抗病毒。

文章寫道，「法國面對中國的強硬態度以及向台灣靠攏的策略，似乎越來越穩固」。

接著王毅會造訪歐盟主席國德國，幾週後德國將主辦歐盟27國與中國的峰會。一般預測王毅的意圖並不僅止於歐盟，而是希望推動中國與歐盟各國間的雙邊關係。

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