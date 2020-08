中國南海問題惹議 美議員挺制裁相關中企

美國行政部門昨天宣布,制裁助北京南海軍事化的24家中企與相關人士。參院外委會主席里契今天表示,中國國家主席習近平違背2015年許下南海不會軍事化的承諾,制裁是正確的作法。

美國商務部26日以協助北京軍事化南海島嶼為由,將中國交通建設公司旗下的中交疏浚、中交天津航道局、中交上海航道局、中交廣州航道局,及中交第二航務工程局等24家中國國有企業,加到出口管制實體清單(Entity List)中。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)隨即也宣布,將對負責或涉及中國在南海大規模填海造島、建造或軍事化爭議島嶼,或是脅迫東南亞聲索國等行徑的中國籍人士,祭出簽證限制措施。這些人士將禁止入境美國,直系親屬也可能受到同樣簽證限制。

不願具名的國務院高層官員26日在媒體簡報會中透露,目前已有數十位中國籍人士因為上述理由,將無法獲得美國簽證,但他不願公布詳細名單。

參議院外交委員會主席里契(Jim Risch)今天發聲明表示,川普政府對涉及中共在南海「違法行徑」的個人施行簽證限制措施,並將支持相關行動的中企列入實體清單,這是正確的作法。

里契指出:「2015年習近平來到白宮,承諾(時任)總統歐巴馬(Barack Obama)他不會軍事化南海,但不久後就違背這項承諾,其他許多承諾也被他背棄。」里契說,在那之後,中國加速在南海填海造陸的侵略性行動,並軍事化爭議水域人造島嶼,作為脅迫鄰國與維護其過度海洋主張的平台。

里契表示,美國投資人與企業應該要能知道,有哪些涉及南海軍事化的中企在美國資本市場營運。他近期提出的「戰略法案」(STRATEGIC Act)就要求美國行政部門,針對哪些在美國資本市場營運的中企恐危害美國國安,或是有壓迫人權行徑,每年發布報告。

「戰略法案」全名為「強化與中國相關貿易、區域聯盟、科技、經濟與地緣政治計畫法案」(Strengthening Trade, Regional Alliances, Technology, and Economic and Geopolitical Initiatives Concerning China Act,依全名起首字母簡稱為STRATEGIC Act)。

法案是里契協同參議院外委會亞太小組主席賈德納(Cory Gardner)、共和黨參議員羅姆尼(Mitt Romney)與楊恩(Todd Young),於7月22日共同提出。法案目前已送至參院外委會待審。

