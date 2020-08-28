中國南海問題惹議 美議員挺制裁相關中企

美國行政部門昨天宣布，制裁助北京南海軍事化的24家中企與相關人士。參院外委會主席里契今天表示，中國國家主席習近平違背2015年許下南海不會軍事化的承諾，制裁是正確的作法。

美國商務部26日以協助北京軍事化南海島嶼為由，將中國交通建設公司旗下的中交疏浚、中交天津航道局、中交上海航道局、中交廣州航道局，及中交第二航務工程局等24家中國國有企業，加到出口管制實體清單（Entity List）中。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）隨即也宣布，將對負責或涉及中國在南海大規模填海造島、建造或軍事化爭議島嶼，或是脅迫東南亞聲索國等行徑的中國籍人士，祭出簽證限制措施。這些人士將禁止入境美國，直系親屬也可能受到同樣簽證限制。

不願具名的國務院高層官員26日在媒體簡報會中透露，目前已有數十位中國籍人士因為上述理由，將無法獲得美國簽證，但他不願公布詳細名單。

參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）今天發聲明表示，川普政府對涉及中共在南海「違法行徑」的個人施行簽證限制措施，並將支持相關行動的中企列入實體清單，這是正確的作法。

里契指出：「2015年習近平來到白宮，承諾（時任）總統歐巴馬（Barack Obama）他不會軍事化南海，但不久後就違背這項承諾，其他許多承諾也被他背棄。」里契說，在那之後，中國加速在南海填海造陸的侵略性行動，並軍事化爭議水域人造島嶼，作為脅迫鄰國與維護其過度海洋主張的平台。

里契表示，美國投資人與企業應該要能知道，有哪些涉及南海軍事化的中企在美國資本市場營運。他近期提出的「戰略法案」（STRATEGIC Act）就要求美國行政部門，針對哪些在美國資本市場營運的中企恐危害美國國安，或是有壓迫人權行徑，每年發布報告。

「戰略法案」全名為「強化與中國相關貿易、區域聯盟、科技、經濟與地緣政治計畫法案」（Strengthening Trade, Regional Alliances, Technology, and Economic and Geopolitical Initiatives Concerning China Act，依全名起首字母簡稱為STRATEGIC Act）。

法案是里契協同參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）、共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）與楊恩（Todd Young），於7月22日共同提出。法案目前已送至參院外委會待審。

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