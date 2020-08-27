澳洲惹毛大陸 阿根廷大麥取而代之

隨著亞洲最大大麥買家大陸與主要供應國澳洲出現貿易衝突，改變了全球供應趨勢，阿根廷已開始向大陸出口大麥，結束三年來的停滯狀態。大麥主要用於牲畜飼料和生產啤酒。

據路透看到的出口許可證和私營企業的申報單，阿根廷今年有可能出口至少25萬噸大麥，2021年達到創紀錄的38萬噸，而2019年的出口基本為零。

一家國際穀物企業駐阿根廷的貿易商匿名表示：「我們週日裝載了6.5萬噸的船貨，運往大陸。計劃1月發三四批船貨，」該貿易商表示：「由於與澳洲發生衝突，大陸今年轉向我們，」。這所指的是大陸與澳洲之間的政治糾紛，並促使大陸在5月對進口自澳洲的大麥徵收高額反傾銷和反補貼關稅。

澳洲政府統計，大陸占了澳洲所有大麥出口的70％，澳洲也在試圖降低此一措施的傷害。澳洲農業部門本月稍早要求大陸商務部對裁定大麥關稅程序進行正式複審。根據世界貿易組織（WTO）規則，大陸必須在90天內公布審查決定。但目前看來，澳洲可能一時之間可能只能接受結果。

Bahia Blanca穀物交易所的主管分析師Eugenia Rul表示，在週日這批船貨之前，阿根廷在過去兩個月向大陸出口了16萬噸大麥。

據阿根廷統計機構INDEC，去年有少量未公佈規模的飼料用大麥運往大陸，上次阿根廷向大陸出口啤酒用大麥還是在2016年，當時出口了3.15萬噸。

文章來源：路透

（中時新聞網 趙永紝）