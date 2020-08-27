韓國央行周四宣布維持基準利率在0.5％歷史低點不變，符合外界預期。但新冠肺炎疫情打擊經濟，央行大幅調降韓國今年經濟展望，預期可能萎縮1.3％，為逾廿年來最差表現，因此對推出更多貨幣政策措施來救經濟是持開放立場。

周四韓國新增確診441人，創下3月7日以來的最高單日人數，累計確診增加至1萬8,706人。新增1例死亡病例，累計死亡病例達313例。隨著境內新冠疫情日趨嚴重，文在寅政府開始討論將目前的保持社交距離措施級別從第二級調升至最高級的第三級，將在近期內作出決定。

鑑於疫情蔓延，韓國央行預測今年國內生產毛額（GDP）將萎縮1.3％，較原先預估萎縮0.2％嚴重許多。

若真的如此，這將是1998年來最嚴重萎縮幅度。當年韓國經濟受亞洲金融風暴打擊而萎縮5.1％。

在疫情令經濟前景不明朗之下，央行預測明年經濟成長2.8％，亦低於原先預估的成長3.1％。

央行總裁李柱烈說，若衰退情況變嚴重，央行必須「積極」使用貨幣政策挽救經濟，願意擴大使用其他貨幣政策工具。

雖然他重申央行在進一步降息上持開放態度，但也同時強調目前基準利率相當低，將必須謹慎檢視降息的預期影響和不利效果。

他說，在繼續增加購買債券和執行公開市場操作上持開放態度，但目前並未考慮透過殖利率曲線控制來壓抑長期利率。

儘管不少專家擔心政府考慮實施更嚴格的社交距離等防疫措施，可能讓疫情對經濟的衝擊延續至第三季，但李柱烈認為在全球需求持續恢復之下，即使是緩步復甦，仍預期韓國出口下半年會回升。

Meritz證券經濟師尹汝三（Yoon Yeo-sam音譯）不認為韓國今年經濟會像央行預測的那麼惡劣。

外界認為韓國在控制疫情上，跟許多國家相比是成功許多，避免完全封閉對經濟造成的重傷。