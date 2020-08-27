美擬封殺 半導體設備出口中國

美方對中國的科技限令有越收越緊的態勢！據外電報導，美國正考慮對半導體生產設備及設備相關的軟體工具、雷射、感測器與其他技術等，祭出新的出口限制，以防止這些半導體設備及技術落入中國大陸等國家手中。

美國商務部在台灣時間27日在政府網站公告，商務部正在確認「是否有特定基礎技術（出口程序）必須面臨更多管制」，美國商務部現在將針對如何定義新技術，開始徵詢大眾意見。

美國先前已經以美國國安為由，對華為等中國大陸企業發出技術出口限制，許多與半導體相關的技術或晶片都已無法出口到中國或賣給華為等黑名單中的企業。而美國先前已限制可能被使用在軍事上的新興技術，禁止出口到中國、俄羅斯、委內瑞拉等國。

據了解，美國商務部將在美國時間28日，在聯邦公報（Federal Register）刊出相關消息，之後有60天的時間將徵詢大眾意見，預料將吸引有意保護自身技術優勢的產業關注。

設備業者表示，國際間早已有限制將半導體技術應用於軍事用途的瓦聖納協定，該協定是由42個成員國家簽署，今年初瓦聖納協定會員國已同意將用於軍用晶片零組件、軍事級軟體、先進製造技術等增列至出口管制的國際物品清單中。也因此，大陸晶圓代工廠中芯國際要向荷商艾司摩爾（ASML）採購極紫外光（EUV）曝光機，就因管制問題遲遲無法出口至中國，而中芯的採購至今仍在等待荷蘭政府核准。

根據國際半導體產業協會（SEMI）的統計，由於中國政府大動作補助當地半導體產業，加上在中國設立晶圓廠的三星、SK海力士、台積電等有擴產計畫，所以預估中國半導體設備市場規模今年將衝上173億美元居全球之冠，且2021年市場規模維持在166億美元，仍是全球最大半導體設備市場。

美國持續對中國發展半導體產業祭出新限制，設備業者多數認為，短期的確可以壓抑中國的發展，但長期來看，這將刺激中國大陸投入更多資金在發展自有設備及半導體生產鏈，對於美國的設備業仍會造成一定程度傷害。不過，中國對於能否完成自主發展自有半導體生產技術也已有所疑慮，中國半導體產業協會副主席魏少軍才在日前表示，半導體業本質上是全球性產業鏈，脫節的努力可能會對增長造成反面效果。