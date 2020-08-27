第二季全球企業派息 大幅萎縮22％

今年第二季，新冠肺炎疫情大大打亂全球正常的生活步調，企業派息同樣受到劇烈的影響。根據最新發佈的駿利亨德森全球股利指數，第二季全球企業的派息減少1,081億美元，下降至3,822億美元，並寫下2012年第二季以來的最低紀錄。換言之，第二季整體派息萎縮22％，同時間基礎派息負成長19.3％，雙雙寫下全球金融危機過後單季最大的萎縮幅度。全球有超過四分之一的企業（27％）在第二季調降派息；在這1/4的企業之中，更有半數企業直接停發股息。

駿利亨德森預期，在最樂觀的情況下，今年全球企業整體派息將萎縮17％，總金額預估為1.18兆美元。此外，今年基礎派息將同步下滑19％。在最悲觀的情況下，今年整體派息料將萎縮23％，派息金額將下降至1.1兆美元；基礎派息將減少25％。

駿利亨德森全球股利指數在第二季下降至182.2點，創下2018年第二季以來最低的水準，且下半年指數料將進一步下跌。加拿大企業派息在第二季展現韌性，支持北美地區的派息表現；除了北美以外，其他區域的企業派息全數下降。各個國家與各個產業的派息表現有著極大的差距。

其中，歐洲與英國受到的影響最為嚴重，基礎派息下降2/5。法國－歐洲最大的派息國家－在第二季的派息表現尤其疲弱，整體派息金額寫下至少10年來的最低水準。儘管如此，部分法國企業料將在2020年下半年再度開始派息。另一方面，瑞士企業派息的年增率幾乎沒有任何的變化。

在亞洲，澳洲企業派息受到的影響最為顯著，且第三、四季的影響將更加嚴重；另一方面，日本企業派息則相對不受影響。新加坡受到星展銀行（DBS）的派息減少，南韓受到現代企業（Hyundai）取消派息以及香港（Hong Kong）受到休閒行業壓力的影響。例如，賭場運營商金沙中國（Sands China）暫停了派息。雖然每個國家在基礎上僅出現個位數的下降，然而，以各個產業的派息表現而言，健康護理與通訊產業的派息最為抗跌，但是金融與非民生必須品產業受到的影響尤其顯著。

有鑑於第二季全球企業的派息結果，駿利亨德森已將2020年最樂觀與最悲觀的派息預測結果修正。駿利亨德森先前便已準確預期哪些類型的企業將刪減股息，哪些企業的派息將展現韌性；如今，那些被我們視為「派息能力脆弱」的企業，接下來的派息前景也將變得更加明確。3個月前，由於當時的大環境仍充滿許多變數，因此我們原先預估基礎派息的萎縮幅度將介於-15％至-35％。

如今，我們進一步縮小預估的區間，在最樂觀的情況下，2020年基礎派息與整體派息將分別負成長-19％與-17％，全年度的派息金額預估為1.18兆美元。在最悲觀的情境下，基礎派息與整體派息料將分別負成長-25％與-23％，全年度的派息金額預估為1.1兆美元。

換言之，整體企業派息的前景更加明確，且修正後的預測結果中位數亦改善了2個百分點。即便如此，2020年的企業派息仍將是全球金融危機以來表現最差的一個年度。

駿利亨德森亞洲股息收益策略的共同經理人Sat Duhra表示，全球經濟正面臨極端壓力與持續的不確定性，企業派息因而受到顯著的影響。儘管如此，亞洲主要的派息國家－新加坡、韓國、香港－在這段時間展現相當的韌性，派息下降的幅度僅個位數。另一方面，澳洲企業派息表現明顯欠佳，但是澳洲針對企業派息發佈的法規指南，乃是影響派息表現的主因。

儘管未來企業的獲利表現與派息料將面臨更多的不確定性，但是由於亞洲企業的股息派發比例原本就低於全球其他國家，因此當企業獲利面臨更大的壓力時，亞洲企業的派息反而擁有部分的緩衝空間。