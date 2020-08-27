美國2年制裁300中企 中國難回擊

過去兩年來，美國已對中國企業發起多輪制裁，涉及約300家企業，涵蓋高科技、建設等不同領域。對企業制裁，正成為美方與軍事、外交並用的重要施壓手段，且中國難以回擊。

美國制裁中國企業的理由，包括在新疆、香港、南海等議題上，中國違反人權或牴觸美國利益。一些制裁措施梳理如下。

8月26日，美國商務部以協助北京軍事化南海島嶼為由，對包含中國交通建設公司子公司等24家中國國企祭出制裁。美國國務院也宣布，相關人士及其直系親屬將禁止入境美國。

8月17日，美國商務部擴大限制措施，把位於21個國家的38個華為子公司列入黑名單。華為去年5月首次被列入出口管制實體清單以來，總共已有152間子公司上榜。新措施防止華為在沒有特殊許可證的情況下取得半導體，包括由外國公司製造，但使用美國軟體或技術的晶片。

7月20日，美國商務部在實體清單中增加11家中國企業，理由是這些企業配合中國政府侵犯人權、大規模任意拘留、強迫勞動，並對新疆維吾爾自治區穆斯林少數民族強制收集生物識別數據。

6月5日，美國商務部公告，美方將24個支持中國軍用採購的機構和個人、9個侵犯新疆人權的中國機構列入出口管制實體清單。其中包括公安部物證鑒定中心、北京計算科學研究中心、資安公司奇虎360、臉部辨識開發商雲從科技以及知名的人工智慧公司東方網力等。

5月19日，美國財政部宣布，對總部設在中國的上海盛德國際物流有限公司實施制裁。這家公司被控代理伊朗馬漢航空（Mahan Air）在中國的業務，後者於2011年被美國列入反恐黑名單。

2019年10月8日，美國商務部將28家中國企業實體加入實體清單，禁止這些企業購買美國產品。其中包括海康威視、科大訊飛、曠世科技等8家人工智慧公司。此外，還有一些上述企業相關地區的政府、公安機構，也被列入黑名單。

2019年6月21日，美國商務部將中科曙光、天津海光、成都海光集成電路、成都海光微電子技術等5家公司列入了實體清單。

2019年5月15日，美國商務部把華為及其70家關聯企業列入了實體清單。

2018年10月29日，美國商務部制裁福建晉華集成電路，認為其記憶體晶片生產力對美軍系統重要零件供應商的長遠經濟生存能力構成重大風險。

2018年8月1日，美國商務部以國家安全和外交利益為由，將44家中國企業（8家單位及其36家附屬機構）列入出口管制實體清單，實施技術封鎖。涉及企業主要是軍工科技企業。

除了這些被列入實體清單予以出口管制的中國企業，其他如TikTok、WeChat等中國App在美國業務近來也遭封殺。

中國商務部去年5月底曾宣布將建立「不可靠實體清單制度」，列入出於非商業目的對中國企業切斷供貨的外國企業，但一直未公布企業名單與具體措施。

在企業制裁方面，中方能動用的籌碼不多。只有在今年7月，因美國國務院批准售台總額為6.2億美元的愛國者三型（PAC-3）飛彈延售案，中國宣布將制裁主要承包商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin），但並未詳述制裁細節。

美國最新的制裁是反對中國在南海不斷增建人工島礁及軍事化設備。中國網路上有觀點認為，這和對高科技企業的制裁不同。雖然這24家在南海從事建設的公司不至於因為美方制裁陷入生死存亡，但卻是對中國國家決策層面的高度警示。

這種看法指出，未來中國繼續推動「一帶一路」建設過程中，如果被美國認為對其國家安全和外交利益早成影響，類似的制裁手段也會實施在「一帶一路」主要相關企業上。

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