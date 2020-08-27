美股漲不停 分析師：黑天鵝將終止一切

美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市，不僅讓美股觸底反彈，代表科技股的那斯達克指數早就一步創下新高紀錄，甚至標普500指數也在近期全部收復今年跌勢，資金的流動性充裕情況也達到近年來罕見的景象。對此，有華爾街的分析師指出，目前的美股不是不會跌，而是正在等待黑天鵝事件發生。

據MarketWatch報導，Caxton資深市場分析師Michael Brown表示，美股目前的走勢只是順勢而上。Michael Brown指出，今年夏季的股市平淡無奇，但卻有一些糟糕的市場觀察家不停的談論股市只在幾個板塊上漲，疫苗的樂觀情緒推升這波漲勢等，甚至是陸美之間撥幾通電話就能讓美股不斷走高。

Michael Brown強調，只要有人還有邏輯能力，就能明白市場目前趨勢只是順勢而為，在資金滿到溢出來的市場當中，任何資產都有積會水漲船高，美股甚至會繼續往新高點前進。Michael Brown認為，在這種情況下，除非有更大的利空突然出現，才會引爆危機，但他認為新冠疫情已經不是利空主因。

Michael Brown表示，目前疫情對投資人來說是個已知的風險，除非再來一波疫情並在冬季襲來，否則很難想像市場會回到3月期間的恐懼時刻。此外，Fed加強護盤力道，也保證市場資金能隨時保持充裕。

至於是何等事件才會引發恐慌，Michael Brown認為，從美國的政治形勢到白俄羅斯的事件，或是另一場「真正的黑天鵝事件」，都有可能是導火線。

文章來源：marketwatch

（中時新聞網 呂承哲）