印度320萬人染疫 200萬學子風險中趕考

印度政府今天表示，下週將有超過200萬名印度學生參加醫學和工科學校的入學考試，儘管人們越來越擔心此舉可能引發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染人數激增。

路透社的統計數據顯示，印度通報單日新增6萬多起確診病例，全國累計約有320萬起確診病例，在全球僅次於美國和巴西，但印度5萬9,449起染疫死亡病例，較美國、巴西少得多。

醫學和工科學校的入學考試今年已經兩度延期，為了確保不會有學生擠滿考試會場的情況，考試將分散數天進行，且會在比平常更多的考試中心舉行。

不過，印度學生團體質疑，許多學生必須長途跋涉，仍有染疫的危險。

伊朗衛生部發言人拉利（Sima Sadat Lari）今天表示，境內新增119人染疫死亡，累計不治人數達2萬1,020人。另外，又新增2,243人確診，累計確診數達36萬5,606例。

東南亞確診人數最多的菲律賓今天通報，新增5,277人確診，是12天來單日新高，同時又有99人病亡，全國確診總數達20萬2,361例，超過60%都是在過去一個月通報，死亡總數來到3,137人。

印尼今天通報，新增2,306人確診，全國確診總數達16萬165例，且新增86人染疫死亡，染疫不治總數達6,944人。

泰國政府官員今天表示，由於海外工廠生產能力有限，將延後冠狀病毒疫苗人體試驗，但期盼能在今年底前恢復試驗。

泰國迄今累計通報3403起確診病例、58人染疫不治，當地已經超過3個月沒有社區感染病例。