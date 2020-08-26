PIMCO押錯寶 擬清算新興貨幣基金

美國資產管理公司PIMCO（品浩）向證管會提交的文件顯示，PIMCO擬清算旗下一檔新興市場貨幣基金。該檔基金因疫情受創大失血，在今年前七個月遭投資人贖回近20億美元。

晨星分析師指出，PIMCO新興市場貨幣基金重押巴西幣和南非幣，這兩種新興貨幣兌美元都暴貶到了歷史低點，此外該基金還持有未納入基準指標的阿根廷披索以及埃及幣。

今年以來，南非幣與巴西幣兌美元的貶幅皆超過20％。而根據《經濟學人》最新的大麥克指數（Big Mac Index），南非幣兌美元被低估62％，是全球最弱勢的貨幣。

據美國證管會（SEC）上周出示的文件，PIMCO表示自11月起，將停止向新投資人及舊有股東，出售新興市場貨幣與短期投資基金（Emerging Market Currency and Short-Term Investments），接著於明年1月清算此檔共同基金。

PIMCO證實的確有清算基金的打算，聲稱該公司將「定期檢討並評估旗下基金產品，確保迎合我們客戶持續不斷進化的需求和目標。」

根據獨立投資研究機構晨星（Morningstar）旗下的投資研究平台Morningstar Direct，今年迄今投資人從PIMCO這檔基金撤走18億美元。

晨星資料顯示，PIMCO新興市場貨幣基金的規模，去年底尚有29億美元，到今年7月結束縮水至8.77億美元。而該基金2015年的資產規模突破60億美元。

此外，此檔基金的淨值今年來下跌4.8％，表現不如「摩根大通新興當地市場指數」（JPMorgan Emerging Local Markets Index Plus），該指數同時間跌幅僅3.6％。

金融市場受到新冠疫情衝擊劇烈震盪期間，PIMCO新興市場貨幣基金受創尤深，該基金在2月20日到3月23日的淨值損失14％，跌幅比其追蹤的基準指標「摩根大通新興當地市場指數」多出了5個百分點左右。（吳慧珍）

曝險小 台灣投資人虛驚一場

PIMCO新興貨幣基金驚爆將遭清算，投資人嚇傻。但金管會證期局官員26日指出，經清查台灣「境內基金」並沒有投資到PIMCO新興貨幣市場基金，且也無總代理引進PIMCO新興貨幣市場基金，至於境內基金對南非、阿根廷總曝險約新台幣209億元，比重非常小，相關基金也沒有爆發贖回潮。

據了解，PIMCO新興貨幣基金因為數筆外匯投資失利，淨值狂跌一半以上，遭投資人瘋狂贖回，才導致清算，究其原因，相對於追蹤的指標，該檔基金大舉押注了巴西里爾、南非幣，還多買了阿根廷披索，可能是這些貨幣狂跌拖累基金。

證期局官員指出，新興市場貨幣基金主要是用新興市場貨幣投資定存、票券等標的的基金，目前台灣並沒有該類基金，而境內基金對阿根廷、南非曝險，不見得是投資該國貨幣，而是投資該國以美元計價的有價證券，並沒有爆出贖回潮。

據證期局統計，境內基金目前投資南非的規模達新台幣152億元，占境內基金總規模的0.34％、投資阿根廷的規模則有57億元，占境內基金總規模0.13％，比重都很小。

但證期局官員還是提醒投資人，用新台幣投資境外基金會有匯率風險，尤其新興市場幣值相對波動，還是要看清楚基金公開說明書、審慎評估各種投資風險。

PIMCO台灣總代理強調，目前「PIMCO新興貨幣基金」並沒有引進台灣，新興市場的部分，PIMCO在台灣只有引進「新興市場債券基金 （Emerging Markets Bond Fund）」。

據PIMCO網站顯示，PIMCO新興市場債券基金依晨星統計，2020年初至7月31日止績效為1.27％、成立至今績效為122.04％，皆落後大盤指標摩根大通全球新興市場債券指數的表現。外匯分布前十大國家為日本、秘魯、多明尼加共和國、墨西哥、英國、匈牙利、南非等。 （魏喬怡）