道瓊剔了艾克森美孚 能源業怎麼了？

石油巨擘艾克森美孚（Exxon Mobil）成為道瓊工業指數成分股將近一世紀後，8月底將被剔除，取而代之的是雲端軟體服務商Salesforce。道瓊指數成分股進行七年來最大幅度換血，亦反映科技業興起與能源業影響力式微。

道瓊指數成分股調整於8月31日生效後，屆時道指將只有一檔能源股－雪佛龍（Chevron），占道指權重僅2.1％。能源類股在標普500指數的權重也不到2.5％，在標指11大類股中影響力最低，表現也最差。

艾克森美孚在1928年以標準石油（Standard Oil）之名進入道瓊指數成分股，是道指歷史最攸久的成分股，但這項紀錄即將畫下句點。

投行Raymond James表示，艾克森美孚被移出道指成分股是「時代的標誌」。該公司與能源產業步履蹣跚，在此同時，科技巨擘的影響力逐漸廣泛，更凸顯能源產業積弱不振。

金融服務商Edward Jones分析師羅蘭（Jennifer Rowland）指出，蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet和臉書等五大科技巨擘，個別市值皆超越整個美國能源產業，象徵能源業在過去幾年急速萎縮。

艾克森美孚的市值在2007年攀升至頂峰，跨越5,000億美元大關，但自此之後市值便一路下滑。2013年時該公司仍高居美國市值最大企業，市值超過4,150億美元。但艾克森美孚在過去五年股價大跌將近40％，目前市值還不到1,800億美元。

艾克森美孚在聲明稿表示，「被移出道瓊指數成分股並不影響公司業務，或是支撐公司策略的長期基本面。公司目前擁有20年來最強勁的投資組合，我們的重心依然是透過滿足全球能源需求來創造股東價值。」

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