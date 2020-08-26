防疫有成 散戶進場 大馬股市收復今年失土

馬來西亞股市已經成為東南亞表現最好的市場之一，部分歸功於政府為緩解新冠肺炎疫情衝擊而實施的支援措施，讓該國散戶「有閒錢進場一摶」。

今年馬來西亞散戶投資人的參與度已創下歷史新高，而外資則已從幾個亞洲市場撤退。

馬來西亞股票交易所（Bursa Malaysia）表示，今年前6個月，散戶投資人買超大馬股票的金額達到64億馬幣（ringgit,令吉），相當於15.3億美元。相較之下，外國投資人同一期間的淨流出金額達37.9億美元。

今年1～6月，大馬股市的散戶平均每日成交值達到9.12億馬幣（約2.19億美元），較2019年全年度平均值（4億馬幣）暴增逾1倍。

馬來西亞投資公司Aberdeen Standard Islamic Investments執行長Gerald Ambrose表示，種種巧合讓大馬股市看起來對散戶非常具吸引力。在疫情重創經濟時，政府推出的一些振興經濟措施，提供大馬人更多取得資金的管道，這些措施包括讓人民延遲支付某些貸款，並放寬從聯邦年金基金提款的條件。這些因素都讓該國散戶有錢一搏。

拜散戶投資熱所賜，富時大馬吉隆坡綜合指數幾乎已經收復3月崩跌以來的失土。截至周二收盤，該指數今年以來僅跌2.1%，是跌幅最小的東南亞主要股市之一。

（ 時報資訊 柯婉琇 ）

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